Glück hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels árið 2020 og sagði í rökstuðningi sænsku akademíunnar að hún hafi hlotið verðlaunin fyrir „augljósa skáldlega rödd sem geri tilvist einstaklingsins algilda með íburðarlausri fegurð“.

Glück fæddist í New York árið 1943 og ólst upp á Long Island. Hún hefur verið talin eitt áhrifamesta ljóðskáld samtímans í Bandaríkjunum, en í verkum sínum fjallaði hún mikið um misheppnuð ástar- og fjölskyldusambönd.

Síðustu ljóðabækur Glück voru Winter Recipes from the Collective, sem kom út árið 2021, og Faithful and virtuous night, sem kom út árið 2014, en hún hlaut hún fyrir hana verðlaunin National Book Award.

Árið 2012 gaf hún út bókina Poems 1962-2012. Fyrsta ljóðabók hennar, Firstborn, kom út árið 1968. Hún hlaut Pulizer-verðlaunin árið 1993 fyrir The Wild Iris, eða Villtu sverðliljuna.