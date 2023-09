Hún á nokkra smelli að baki sér en nú í sumar sendi hún frá sér lagið (It Goes Like) Nanana sem stefnir í að verða eitt stærsta danslag ársins 2023 og er með tæplega 210 milljón spilanir á streymisveitunni Spotify.

Peggy Gou er suður-kóresk en hefur verið búsett í Berlín undanfarin ár. Lagið umrædda hefur hægt og rólega fikrað sig upp Íslenska listann á FM og situr nú í þriðja sæti. Það hefur slegið í gegn á samfélagsmiðlinum TikTok sem virðist vera öflugur stökkpallur fyrir vinsældir laga á streymisveitum.

Peggy Gou var að senda frá sér tónlistarmyndband við lagið sem má sjá í spilaranum hér fyrir neðan:

Patrik og Luigi sitja staðfastir í fyrsta sæti Íslenska listans á FM fimmtu vikuna í röð með lagið Skína sem er komið með um 800 þúsund spilanir á Spotify og er mest streymda lag Patriks til þessa.

Íslenski listinn er fluttur alla laugardaga á milli klukkan 14:00 og 16:00 á FM957.

Lög Íslenska listans:

Íslenski listinn á Spotify: