Tina Turner látin

Í yfirlýsingunni segir að Turner, drottning rokksins, hafi látist í dag eftir langa veikindabaráttu. Ekki kemur fram hvers konar veikindi um var að ræða. Hún lést á heimili sínu í Küsnacht, í nágrenni við Zurich, í Sviss.

„Með andláti hennar hefur heimurinn misst tónlistargóðsögn og fyrirmynd.“

Turner var ein ástsælasta söngkona allra tíma og er með fjölmarga slagara á ferilskránni. Má þar helst nefna lög eins og What's Love Got to Do with It og The Best. Hér fyrir neðan má sjá Turner flytja síðarnefnt lag á tónleikum sem haldnir voru í Amsterdam árið 2009.

