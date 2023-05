„Ég mun aldrei skilja hvernig ég var varð svona heppin að kynnast henni“

„Það fallega við að vera í samkynhneigðu sambandi er að við getum báðar upplifað draumabónorðið okkar beggja,“ segir Alda en unnustan, Katherine bað Öldu fyrst. „Fyrra bónorðið var á Íslandi síðastliðin jól. Það kom mér verulega á óvart. Ég var þegar farin að láta smíða hringa fyrir okkur en hún varð fyrri til.

„Ég vissi að tími væri komin til að smella mér niður á hnén.“ aðsend

Ég ákvað svo biðja hennar í Flórens í fyrradag. Ég hafði ráðið ljósmyndara frá Flytographer síðunni en þau bjóða upp á snilldarinnar bónorðspakka. Þau þykjast vera ferðamenn og þú biður þau að taka mynd. Í kjölfarið fer svo heilt handrit af stað þar sem ljósmyndarinn býðst til að stilla upp myndavélinni sinni svo hægt sé að taka mynd og þegar ég heyrði, „this is perfect“ vissi ég að ég ætti að smella mér niður á hnén.“

Svarið var augljóslega já en bónorðið sannarlega óvænt. aðsent

Svarið var augljóslega já en Alda og unnusta hennar eru í þessum skrifuðu orðum á flakki um Ítalíu með tilvonandi tengdafjölskyldu Öldu. „Þar sem Katherine var þegar búin að biðja mín átti hvorki hún né nokkur í fjölskyldunni von á þessu. Þetta kom öllum skemmtilega á óvart. Eftir ferðalagið hér á Ítalíu höldum við Kat svo áfram hringinn í kringum jörðina.“

Alda Karen vissi strax að hún hefði hitt sálufélaga sinn. aðsend

Spurðar hvernig þær hefðu kynnst segist Alda hafa rambað inn á stefnumótaforritið Hinge og þar séð sína heittelskuðu í fyrsta sinn. „Þetta er sérstakt forrit sem sýnir fólk í þínu nálægasta umhverfi. Ég var stödd í New York og hún í New Jersey en á þessum tímapunkti var ég á leiðinni til Mexíkó og flaug frá New York flugvellinum þar sem ég matchaði við Katherine. Við hittumst svo fjórum vikur síðar og vissum báðar um leið að við værum sálufélagar. Að vera með henni er það auðveldasta sem ég hef gert í lífinu og ég mun aldrei skilja hvernig var ég varð svona heppin að kynnast henni.“