Isavia zachęca podróżnych do wcześniejszej rezerwacji parkingów na lotnisku

Pasażerów, którzy zamierzają podróżować z lotniska Keflavík w okresie wielkanocnym, zachęca się do wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego przy terminalu. Istnieje duża szansa, że ​​parking długoterminowy na lotnisku w Keflavíku będzie w pełni zajęty w okolicach Świąt Wielkanocnych.

W ogłoszeniu z Isavii napisano, że miejsce parkingowe można zarezerwować na stronie internetowej lotniska Keflavík. W ten sposób będzie się miało zagwarantowane miejsce parkingowe w okresie wielkanocnym. Podczas rezerwacji miejsca z wyprzedzeniem, oferowane są lepsze ceny niż przy płaceniu na miejscu. Im wcześniej parking zostanie zarezerwowany, tym lepsze mogą być ceny.

Pasażerów zachęca się także do wcześniejszego przybycia na lotnisko, ponieważ tuż przed świętami i w trakcie, na lotnisku w Keflavíku będzie duży ruch. Zachęca się również do korzystania w miarę możliwości z samoobsługowych terminali do odprawy. Odprawa na loty rozpoczyna się o godz 03:45 rano, a bramki bezpieczeństwa będą otwarte od godz 04:00.

Chcąc ulepszyć obsługę i komfort pasażerów na lotnisku w Keflavíku, wprowadzono usługę, która pozwala na to aby z wyprzedzeniem zarezerwować sobie określoną godzinę przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa i bezpłatnie wyprzedzić kolejkę. Dzięki temu, pasażerowie mogą cieszyć się dłużej tym co terminal ma do zaoferowania, zamiast czekać w kolejce.

Tu można znaleźć mapę parkingów znajdujących się przy na lotnisku oraz informacje dotyczące usług transportowych na i z lotniska.