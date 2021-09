Epidemiolog ostrzega ludzi przed celowym zarażaniem się koronawirusem

Epidemiolog przestrzega ludzi przed świadomym i celowym zarażaniem się koronawirusem, bo konsekwencje takiego działania mogą być tragiczne w skutkach.

W porannej rozmowie z dziennikarzami radia Bylgjan, epidemiolog Þórólfur Guðnason, komentował pogłoski mówiące o tym, że ludzie celowo odwiedzają chorych na COVID-19, aby się zarazić. Robią to w nadziei, że po zakażeniu uzyskają lepszą odporność na jego inne warianty.

Epidemiolog ostrzega ludzi, aby nie próbowali takich działań, ponieważ nikt nie wie z góry, jak będzie przechodzić chorobę po zarażeniu się wirusem.

Jako przykład podał, że przed weekendem, pod respiratorem znajdowało się dwóch chorych, jeden był po czterdziestce, a drugi był starszy, ale bez żadnych dodatkowych chorób. Jeden z nich był wcześniej zaszczepiony, a drugi nie.

„Jeśli ludzie zamierzają się w to zaangażować, to muszą wiedzieć, że nigdy nie wiadomo, jakie będą skutki. Ponadto nie jest wiadomo, kto jest zarażony. Można zarazić babcię i dziadka albo kogoś kto ma słabszą odporność i cierpi z powodu innych chorób, a to już nie jest zabawa” powiedział Þórólfur.

Þórólfur został również zapytany, o to czy zasady kontroli choroby w Islandii są zbyt surowe w porównaniu z innymi krajami. W Danii wszelkie obostrzenia zostały całkowicie rozluźnione, a w Wielkiej Brytanii i Niemczech mecze odbywają się przy pełnych na stadionach, bez żadnych ograniczeń.

Epidemiolog zwrócił jednak uwagę na to, że w Wielkiej Brytanii wykonywanie testów zostało znacznie ograniczone. W tym samym czasie, w którym spadła liczba zakażeń, nastąpił duży wzrost przyjęć do szpitala i zgonów z powodu COVID-19.

„Nie sądzę, żeby Brytyjczycy byli wzorem do naśladowania” – powiedział epidemiolog.

Rząd islandzki złagodził już wiele ograniczeń, a Þórólfur uważa, iż te, które nadal obowiązują, nie są szczególnie uciążliwe.

"Jeśli obostrzenia miałyby być jeszcze bardziej złagodzone, istniałoby ryzyko, że historia z tego lata powtórzyłaby się z dużym wzrostem liczby zarażonych i hospitalizowanych" dodał.