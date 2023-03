Przedłużono areszt podejrzanego o napad z bronią

Sąd Rejonowy w Reykjaviku przedłużył dziś areszt tymczasowy podejrzanego, który został zatrzymany w związku ze strzelaniną w barze The Dubliner. Zgodnie z orzeczeniem, pozostanie on w areszcie do 22 marca.

Mężczyzna jest podejrzany o oddanie strzału w barze The Dubliner, w centrum Reykjaviku. Do zdarzenia doszło wieczorem, w niedzielę, 12 marca.

Podejrzany został zatrzymany następnego dnia i zgodnie z pierwszym orzeczeniem sądu przebywał w areszcie do 17 marca. Jednak w związku z prowadzonym śledztwem, policja zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztu tymczasowego.

Z raportu policyjnego wynika, że śledztwo posuwa się do przodu.