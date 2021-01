Icelandair wprowadza testy narkotykowe pracowników

Nowe przepisy UE, które wejdą w życie w lutym, nakładają na wszystkie linie lotnicze latające na terenie Unii Europejskiej obowiązek przeprowadzania regularnych testów narkotykowych wszystkim pracownikom załogi i ochrony.

Icelandair zastosuje to rozporządzenie do wszystkich swoich pracowników, w tym pracowników na stanowiskach administracyjnych, a zmiany mają być wprowadzane jeszcze w tym miesiącu. Ásdís Ýr Pétursdóttir, specjalistka ds. Public Relations w Icelandair, powiedziała w rozmowie z Fréttablaðið, że obok nowych procedur badania pracowników, firma położy także nacisk na edukację, zapobieganie i wsparcie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem UE, niektórzy pracownicy linii lotniczych pracujący w państwach członkowskich związku będą musieli poddawać się regularnym testom pod kątem „substancji psychoaktywnych”, zdefiniowanych jako „alkohol, opioidy, kannabinoidy, środki uspokajające i nasenne, kokaina, inne psychostymulanty, halucynogeny i substancje lotne, z wyjątkiem kofeiny i tytoniu.”

Przepisy przewidują także, że w przypadku „uzasadnionego podejrzenia” w każdej chwili będzie można przeprowadzić badanie mające na celu sprawdzenie poziomu alkoholu. Załoga lotnicza lub personel pokładowy mogą zostać zawieszeni w pełnieniu obowiązków, jeśli odmówią współpracy podczas przeprowadzania testów.

Icelandair rozszerza testy na wszystkich pracowników

„Jako firma lotnicza, w której bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem, zdecydowaliśmy, że ta polityka będzie miała zastosowanie do [całego personelu], ale procedury będą się różnić w poszczególnych grupach. Icelandair dąży do stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy i jest to jeden z aspektów. W tym projekcie duży nacisk zostanie położony na edukację, profilaktykę i wsparcie” powiedziała dziennikarzom Ásdís Ýr Pétursdóttir.

Pracownicy Icelandair wezmą udział w krótkich warsztatach pod koniec tego tygodnia, podczas których zostaną im przedstawione nowe przepisy. Pod koniec miesiąca otrzymają zmianę w umowie o pracę dotyczącą nowych procedur testowych.

Ramy prawne testów narkotykowych na Islandii są niejasne

Parlament Islandii nie przyjął żadnych przepisów dotyczących testów narkotykowych przeprowadzanych wśród pracowników. W opinii Urzędu Ochrony Danych z 2013 r. stwierdzono, że nie ma prawnego zezwolenia na pobieranie próbek do testów narkotykowych od pracowników firm lub instytucji w Islandii. Ponadto Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Vinnueftirlitið) nie miał wystarczających uprawnień prawnych, aby odpowiadać na takie przypadki.