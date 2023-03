Trzynaście procent islandzkich dzieci żyje w ubóstwie

Najnowsze dane pokazują, że obecnie na Islandii około dziesięciu tysięcy dzieci, czyli 13,1%, żyje w ubóstwie. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła 12,7%. Obecnie w Islandii nie ma ani polityki, ani planu wyeliminowania ubóstwa.

Informacje te opublikowano w nowym raporcie międzynarodowej organizacji Save the Children. W przygotowaniu raportu na Islandii uczestniczyła organizacja Barnaheill.

W raporcie stwierdza się również, że w 2021 roku, 24,1 procent islandzkich gospodarstw domowych, miało trudności z pokryciem codziennych wydatków i związaniem końca z końcem.

W ponad połowie przypadków były to domy samotnych rodziców, a 16,1 proc. to domy dwojga lub więcej osób dorosłych z dziećmi.

W 2015 roku rząd Islandii zaakceptował globalny cel ONZ, dotyczący zrównoważonego rozwoju, zmniejszając tym samym ubóstwo w kraju o połowę do 2030 roku.

W raporcie stwierdza się jednak, że nie sporządzono żadnych planów w tym zakresie ani nie ustalono strategii.

„Mamy coraz mniej czasu, dlatego ważne jest, aby przyspieszyć plany i działania. Barnaheill podkreśla, że ​​należy całkowicie wyeliminować ubóstwo wśród dzieci, ponieważ jedno dziecko dorastające w ubóstwie na Islandii, to o jedno dziecko za dużo.”

Raport stwierdza również, że dzieci mieszkające poza obszarem stołecznym są bardziej narażone na życie w ubóstwie, jest to około 15,8 procent. Ponadto przed organizacją stoją ogromne wyzwania związane z pandemią Covid, wojną na Ukrainie oraz zmianami klimatycznymi, z którymi trzeba się zmierzyć.

Inflacja na Islandii wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich lat, z 4,3 procent na początku 2022 roku, do nieco ponad 10 procent pod koniec lutego 2023 roku. Inflacja i rosnące stopy procentowe zwiększyły obciążenie rodzin spłatą kredytu hipotecznego, wzrosły ceny wynajmu i ogólne koszty utrzymania.

Jedno na pięcioro dzieci mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach jest zagrożone ubóstwem, a 8,2 procent z nich żyje w ubóstwie.

Ubóstwo jest pogwałceniem praw człowieka

„Rząd musi opracować strategię i plan działania w celu wyeliminowania ubóstwa wśród islandzkich dzieci” mówi Margrét Júlía, kierownik ds. krajowych projektów w Barnaheill.

Barnaheill wystosowało petycję, która zostanie przekazana premier.

„Ta polityka i plan muszą gwarantować wszystkim dzieciom w Islandii równe szanse w zakresie edukacji, zdrowia, ochrony. Ubóstwo jest pogwałceniem praw dzieci, a my mamy społeczny obowiązek zadbać o to, by żadne dziecko nie było wykluczone z powodu ubóstwa” dodaje Margrét Júlía.