Hakerzy włamali się do sieci Strætó

Wczoraj ujawniono włamanie do sieci firmy transportowej Strætó. Skala włamania jest obecnie badana, ale nie można wykluczyć, że doszło do wycieku danych osobowych.

W ogłoszeniu firmy Strætó podano, że analiza włamania do sieci została przeprowadzona we współpracy ze specjalistami firm Syndis i Advania. Zdarzenie zostało zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i CERT-IS oraz na policję.

„Nie można wykluczyć wycieku informacji w związku z tym włamaniem, ale jest za wcześnie by stwierdzić, czy i na jakie informacje natknęli się włamywacze” – czytamy w oświadczeniu. „Dołożono wszelkich starań, aby zapobiec ryzyku dalszego wycieku danych.”

W ogłoszeniu wielokrotnie stwierdza się, że Strætó nigdy nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie informacji z kart płatniczych.