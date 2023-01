Związki Efling kontra SA, nadal brak porozumienia

Przed południem, w siedzibie mediatora rządowego na ulicy Borgartún, odbyło się dziś nowe spotkanie negocjacyjne między przedstawicielami związków Efling, a Islandzką Konfederacją Pracodawców/ SA.

Przed spotkaniem Sólveig Anna powiedziała w rozmowie z agencją prasową, że negocjacje opierają się przede wszystkim na „upartości Konfederacji Pracodawców”, a „powtarzające się groźby” są oznaką desperacji.

Spotkanie zostało zwołane dziś przez mediatora rządowego, ponieważ zgodnie z prawem posiedzenia komisji negocjacyjnych muszą być zwoływane co dwa tygodnie. Spór nadal trwa.

Komitet negocjacyjny związków Efling zatwierdził na swoim niedzielnym spotkaniu wezwanie do strajku. Głosowanie rozpoczęło się dziś w południe i weźmie w nim udział prawie trzystu członków, którzy pracują w siedmiu hotelach prowadzonych przez Íslandshótel i Fosshótel. Sólveig Anna powiedziała, że ​​rozpoczęcie akcji strajkowych w tych hotelach było decyzją taktyczną. Pracownicy wspomnianych hoteli, którzy są członkami związków Efling, sprzątają między innymi pokoje, korytarze, a także pracują w kuchni.

Głosowanie zakończy się wieczorem 30 stycznia, a jeśli akcja zostanie zatwierdzona, strajk na czas nieokreślony rozpocznie się w południe 7 lutego.

Vísir/Egill

Mają nadzieję, że ludzie „zejdą na ziemię”

Zapytana o możliwą reakcję pracodawcy na akcję strajkową i czy obawia się strajku, Anna Sólveig mówi, że reakcji może być wiele.

„Na przykład negocjacje z Efling. To byłoby miłe. Gdyby ludzie zeszli na ziemię i podpisali z nami umowy. Miejmy nadzieję, że tak się stanie” mówi Sólveig Anna.

Zapytana, czy hotele, w których pracują pracownicy mający rozpocząć strajk, będą mogły bez nich kontynuować swoją działalność, Sólveig odpowiada, że ​nie.

„Zakładam, że nie da się prowadzić hotelu bez sprzątania pokoi, zmiany łóżek i tak dalej” – mówi Sólveig.

Wiele się wydarzyło od ostatniego spotkania

Sólveig Anna powiedziała, że od ostatniego spotkania z mediatorem krajowym, w komitecie negocjacyjnym wydarzyło się bardzo dużo. Komitet dokonał wielu przygotowań i był w dobrym kontakcie z członkami związków.

„Nie wiem co się wydarzyło w drugiej grupie negocjatorów. Stale narastające, powtarzające się groźby, które moim zdaniem przede wszystkim wskazują na desperację ludzi w związku z zaistniałą sytuacją. Islandzka Konfederacja Pracodawców odmówiła poszanowania niezależnego prawa związków Efling do podpisania umowy, odmówiła podejścia do negocjacji umowy zbiorowej w dobrej wierze” mówi Sólveig.

Efling podkreślił w swojej argumentacji, że koszty utrzymania są wyższe w obszarze stołecznym i że niedopuszczalne jest, aby pracodawcy wymagali od członków Efling, żyjących w obszarze stołecznym by pracowali oni za wynagrodzenie, które odpowiada kosztom życia na wsi. Komitet negocjacyjny Efling zażądał wynegocjowania nowej tabeli płac i specjalnego zasiłku na utrzymanie w wysokości 15 000 koron, ponieważ pracownikom w rejonie stołecznym trudniej jest związać koniec z końcem.

Prezes związków przyznaje, że chce aby Konfederacja zdała sobie sprawę z powagi sytuacji i podeszła do rozmów z chęcią do negocjacji.

Brak chęci do negocjacji

Sólveig Anna Jónsdóttir, poinformowała w poście na Facebooku na około pół godziny przed planowanym spotkaniem, że menedżer SA, Halldór Benjamín Þorbergsson, stwierdził, że w związkach Efling nie ma woli negocjacyjnej.

„Połączenie z ziemią najwyraźniej zniknęło; Komitet negocjacyjny Efling złożył trzy oferty zawarcia układu zbiorowego i za każdym razem starał się wyjść naprzeciw SA. Z drugiej strony, nie było woli negocjacji i wszyscy, którzy brali udział w negocjacjach, powinni móc to potwierdzić. Na przykład mediator rządowy” mówi Anna Sólveig.

Przyznała też, że odpowiedzialność Halldóra Benjamína jest wielka.

„Mam nadzieję, że będzie mógł jak najszybciej stawić jej czoła, zejść „na ziemię”, gdzie przebywa komitet negocjacyjny Efling i zawrzeć układ zbiorowy z członkami Efling. Nie ma na co czekać” dodaje.