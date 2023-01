Prezydent wręczył nagrody

Podczas dzisiejszej ceremonii, która odbyła się w Bessastadir, Axel Pálsson, Tómas Frostason i Tómas Orri Pétursson odebrali nagrodę prezydenta Islandii za innowacyjność. Nagrodę otrzymali za projekt „Rehabilitacja mechaniczna w domu z wirtualną rzeczywistością.”

Laureatami nagrody są studenci inżynierii Uniwersytetu Reykjavík, a ich mentorem był Pétur Már Halldórsson z islandzkiej firmy innowacyjnej Nox Medical.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu urządzenia, wspomagającego rehabilitację zaburzeń czucia w dłoniach, w wyniku udaru mózgu. Oprócz urządzenia zaprojektowano inteligentną aplikację, która pełni wieloraką rolę.

Do tegorocznej nagrody, nominowano sześć wyróżniających się projektów realizowanych przez studentów uczelni we współpracy z mentorami oraz firmami i wszystkie zostały docenione. Wśród nich są m.in. projekty dotyczące zmian lodowcowych i stanu mórz wokół Islandii, projekt Sea Saver, oraz cyfrowe narzędzie do śledzenia objawów okresowej gorączki dziecięcej.

Więcej informacji na temat projektów można znaleźć na stronie Centrum Badawczego Rannís.