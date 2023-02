Skazany na 8 lat pozbawienia wolności

Ingólfur Kjartansson, 20-letni mężczyzna, został skazany na osiem lat pozbawienia wolności za próbę zabójstwa mężczyzny na parkingu przy Bergstaðastræti. Do zdarzenia doszło w lutym zeszłego roku, a sąd skazał go w listopadzie 2022 roku. Prokurator żądał 10 lat pozbawienia wolności.

Ingólfur zaatakował mężczyznę, na parkingu przy Bergstaðastræti w Reykjavíku, mając w ręku pistolet wydrukowany na drukarce 3D. Doszło do tego krótko po północy, w niedzielę 13 lutego 2022 roku. Mężczyzna został skazany za usiłowanie zabójstwa przez strzelenie do mężczyzny z pistoletu i zadanie mu rany po prawej stronie klatki piersiowej, tuż nad sutkiem. Kula przebiła prawe płuco ofiary. W wyniku tej napaści mężczyzna miał otwartą ranę, doznał krwotoku w klatce piersiowej, miał złamane żebra i pourazową odmę płucną.

Werdykt stwierdza, że Ingólfur oddał co najmniej trzy dodatkowe strzały z broni, z których wszystkie chybiły ofiarę. Podczas rozprawy sądowej Ingólfur stwierdził, że on i ofiara pogodzili się.

Atak miał miejsce wkrótce po wyjściu Ingólfura z więzienia. W 2021 roku został on skazany na dwa lata więzienia za naruszenia ustawy o ochronie dzieci, napaść i rozbój, a także przestępstwa związane z bronią i narkotykami.

Z zaświadczenia lekarskiego poszkodowanego wynika, że doznał on obrażeń zagrażających życiu i bez leczenia mogły one doprowadzić do jego śmierci. Zaświadczenie stwierdza również, że ofiara ma duże szanse na wyzdrowienie, chociaż możliwe jest, że mężczyzna doznał trwałego uszkodzenia płuc od kuli lub trwałego bólu mięśniowo-szkieletowego z powodu złamań żeber.

Ingólfur przyznał się do zbrodni, a następnie został skazany na osiem lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Nakazano mu również zapłacić ofierze odszkodowanie w wysokości 3,5 miliona koron.