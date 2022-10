Nadciąga sztorm. Pomarańczowy alert pogodowy

Wczorajszy alert pogodowy dla północnego - zachodu, północnego - wschodu i wschodu został dziś zmieniony z żółtego na pomarańczowy. Pomarańczowe ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzieli rano przez całą noc.

Na północnym-wschodzie przewidywane są silne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem i prędkość wiatru będzie dochodzić do 25 m/s. Na wybrzeżu można spodziewać się śnieżyc. Meteorolodzy przestrzegają kierowców przed oblodzeniami dróg oraz bardzo złymi warunkami do podróży.

Wszystkich mieszkańców obszarów, które będą dotknięte sztormem, zachęca się do zabezpieczenia rzeczy znajdujących się na zewnątrz oraz o zadbanie o zwierzęta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pogoda ulegnie pogorszeniu i zdecydowanie odradza się wszelkie podróże.

Podobnych warunków pogodowych można spodziewać się w okręgu Ströndir i na północy kraju. Prędkość wiatru będzie się tam wahać od 18 do 23 m/s.

Na wschodzie przewidywane są silne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Siła wiatru będzie tam dochodzić do 25 m/s.

Żółte ostrzeżenia pogodowe wydano dla Fiordów Zachodnich, zatoki Breiðafjörður oraz Faxaflóa i obowiązywać one będą także na południu kraju. Warunki do podróży będą bardzo złe i zachęca się wszystkich kierowców do zachowania ostrożności oraz monitorowania pogody. Miejscami porywy wiatru będą dochodzić do 30 m/s.