Członkowie związków głosują w sprawie strajku

Komitet wyborczy związku Efling zarządził tajne głosowanie elektroniczne w sprawie wstrzymania pracy w obiektach dwóch sieci hotelowych. Głosowanie obejmuje łącznie siedem hoteli, z których wszystkie znajdują się w Reykjavíku.

W grupie tej znajdują się hotele należące do Íslandshótel hf. i Fosshótel Reykjavík ehf. Na liście są następujące hotele:

Fosshotel Reykjavík, Þórunnartún 1, 105 Reykjavík

Hotel Reykjavík Grand, Sigtún 28, 105 Reykjavík

Hotel Reykjavík Saga, Lækjargata 12, 101 Reykjavík

Hotel Reykjavík Centrum, Aðalstræti 16, 101 Reykjavík

Fosshotel Baron, Barónsstígur 2-4, 101 Reykjavík

Fosshotel Lind, Rauðarárstígur 18, 105 Reykjavík

Fosshotel Rauðará, Rauðarárstígur 37, 105 Reykjavík

Głosowanie będzie dotyczyło bezterminowego wstrzymania pracy, które miałoby rozpocząć się w południe 7 lutego. Przerwanie pracy dotyczy wszystkich pracowników objętych układem zbiorowym związków Efling z Islandzką Konfederacją Pracodawców, w zakresie pracy w restauracjach oraz hotelach. Przerwa w pracy będzie obowiązywała pracowników, którzy sprzątają pokoje, pracują w kuchni, serwują posiłki, robią pranie itp.

Głosowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 we wtorek 24 stycznia i zakończy 30 stycznia o godzinie 20:00.

W oświadczeniu ze związków Efling podano, że przed zatwierdzeniem wezwania do strajku, komitet negocjacyjny firmy spotkał się zeszłej nocy z dużą grupą pracowników sieci Íslandshótel. Członkowie komisji odwiedzili również wszystkie miejsca pracy i rozmawiali z pracownikami.

„Personel hotelowy należy do najniżej opłacanych osób na islandzkim rynku pracy, przytłaczająca większość to kobiety obcego pochodzenia. Ta sama grupa zatwierdziła historyczną akcję strajkową wiosną 2019 r., która przyczyniła się wówczas do zawarcia dobrych układów zbiorowych. Ludzie o tym pamiętają. Wyczuwam w nich tę samą odwagę, tę samą godność i tę samą determinację, co w 2019 roku” – powiedziała w oświadczeniu Sólveiga Anna Jónsdóttir, prezes Efling.