Joe & the Juice zamyka swoje restauracje na lotnisku

Restauracja Joe & The Juice wycofała się z procesu przetargowego Isavii dotyczącego wynajmu lokalizacji dla restauracji na lotnisku Keflavík. Informację tą podano w ogłoszeniu Joe & Juice. Firma od lat posiada swoje punkty sprzedaży na lotnisku.

Powodem jest to, że popyt na sprzedaż alkoholu i gotowe dania nie jest zgodny z obszarem działań Joe & Juice. Oba punkty sprzedaży na terenie lotniska, na górnym piętrze po przejściu kontroli bezpieczeństwa oraz na dolnym piętrze w pobliżu hali odlotów, zostaną zatem zamknięte w najbliższych miesiącach po prawie ośmiu latach działalności na lotnisku.

Isavia postawiła warunek, że wszystkie wybrane w przetargu restauracje muszą oferować zarówno alkohole, jak i dania gotowe.

Popyt na sprzedaż alkoholu jest zaskakujący

„Joe & The Juice nie sprzedawał alkoholu w swoich lokalizacjach, podobnie jak lokalizacja nigdy nie serwowała jedzenia, które było przygotowywane z godzinnym wyprzedzeniem. Wręcz przeciwnie, jedną z głównych cech tego miejsca jest oferowanie możliwie świeżych kanapek i soków, przygotowywanych na zamówienie” czytamy w ogłoszeniu: Joe & The Juice po prostu nie zamierza wprowadzać zmian w swoim asortymencie produktów, które Isavia stawia jako wymóg na lotnisku w Keflavíku, mimo że oznacza to, że firma nie ma możliwości kontynuowania tam swojej działalności.

Joe & The Juice nadal prowadzi dziewięć lokalizacji w stolicy i Selfoss, a najnowsza została otwarta w grudniu i znajduje się na Birkimel w Vesturbær. W najbliższej przyszłości celem firmy jest otwarcie kolejnych lokalizacji.

Birgir Bieltvedt, właściciel Joe & The Juice

W komunikacie przytoczono słowa właściciela sieci Birgira Bieltvedt, który mówi m.in., że Joe & The Juice funkcjonował na terminalu i do końca roku wiadomo było, że miejsce zostanie oddane.

„Zdziwiliśmy się jednak zeszłego lata, kiedy udostępniono dokumenty przetargowe z informacją o tym jakie zmiany należy wprowadzić. Mimo to zdecydowaliśmy się wziąć udział w przetargu. W trakcie tego procesu stawało się coraz bardziej jasne, jak duży nacisk położono na różne czynniki, które oznaczałyby zmiany na dużą skalę w „koncepcji” Joe & The Juice, aby stworzyć wymóg sprzedaży alkoholu i różnych gotowych dań."

Nie brakuje miejsc serwujących alkohol

W aukcji oferowano działanie trzech lokalizacji, a przedstawiciele Joe & the Jucie oświadczyli, że są gotowi na trzecią lokalizację pod nową marką, w której sprzedawany byłby alkohol, napoje gazowane i dania gotowe.

„Ale ostatecznie nie mogliśmy zaakceptować zmiany dwóch pozostałych lokalizacji, a tym samym odejścia od podstawowych wartości świeżości Joe & The Juice. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​w terminalu nie brakuje miejsc oferujących dania gotowe i alkohole i trudno zrozumieć, dlaczego w ofercie gastronomicznej lotniska nie może być jak największej różnorodności” mówi Birgir.