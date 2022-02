Najzimniejszy luty w ostatnich latach

Średnia temperatura w pierwszych dwóch tygodniach lutego była w tym roku znacznie niższa niż we wcześniejszych latach. Meteorolog Traustur Jónsson informuje, że w dniach od 1 do 15 lutego temperatura utrzymywała się poniżej zera, na poziomie -2,1 stopnia. Jest to o 2,5 stopnia poniżej średniego poziomu z lat 1991-2020 i 3,3 stopnia chłodniej niż średnia z ostatnich dziesięciu lat.

Na swoim blogu, meteorolog Traustur Jónsson napisał, że zgodnie z pomiarami jest to drugi najzimniejszy luty w tym stuleciu. W tym samym okresie zimniej było tylko w 2002 roku, kiedy średnia temperatura wynosiła - 2,2 stopnia.

Najcieplej w tym samym okresie było w 2017 roku, kiedy średnia temperatura wynosiła 4,1 stopnia. Po porównaniu wszystkich danych z pomiarami temperatur, od dnia kiedy rozpoczęto prowadzenie raportów, najzimniejsze pierwsze piętnaście dni lutego zarejestrowano w 1881 roku. Średnia temperatura wynosiła wtedy - 5,9 stopnia, a najcieplej było w 1932 roku, kiedy średnia temperatura wynosiła 4,5 stopnia.

Średnia temperatura w Akureyri w tych dniach wynosiła - 4,3 stopnia, 3,4 stopnia poniżej średniej jaką zmierzono w latach 1991-2020 i 4,4 stopnia poniżej średniej z ostatnich dziesięciu lat.

Na Fiordach Zachodnich, Fiordach Wschodnich, w południowej i południowo-wschodniej Islandii pierwsze 15 dni lutego tego roku okazały się być najzimniejsze w tym stuleciu. Mówi się, że najzimniej było w Möðrudalur, gdzie temperatura była o 5,5 stopnia niższa od średniej z ostatnich dziesięciu lat.