UWAGA SZTORM! Czerwony alert pogodowy

Biuro Meteorologiczne zaktualizowało ostrzeżenie pogodowe w obszarze stolicy, na południu kraju oraz z zatoce Faxaflóa. Czerwony alert pogodowy dla tego obszaru obowiązuje z powodu poważnego załamania pogody, które nadciągnęło dziś w nocy. Poza tym, w całym kraju obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie.

Sztorm, który uderzył w Islandię może spowodować wiele szkód i mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czerwony alert pogodowy, zacznie obowiązywać dziś wieczorem o godzinie 19:00 i w obszarze stolicy będzie obowiązywać do godziny 22:30. Na południu będzie obowiązywać do godziny 23, a w zatoce Faxaflóa, będzie obowiązywać do godziny 00:30.

„Załamaniu pogody, które nadciąga z południowego-wschodu będzie towarzyszył bardzo silny, porywisty wiatr, którego siła będzie przekraczać 20-30 m/s. Wichurze będą towarzyszyć opady deszczu i śnieżyca. Należy spodziewać się, że silne opady śniegu będą znacznie utrudniać przemieszczanie się i wiele dróg może być nieprzejezdnych. Natomiast opady deszczu, które również są przewidywane mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Dlatego mieszkańcy proszeni są o uprzątnięcie studzienek kanalizacyjnych, co ma pomóc w odprowadzeniu wody do kanalizacji. W czasie trwania najsilniejszego sztormu możliwe będą lokalne powodzie, a silny wiatr może spowodować wiele szkód. Dlatego mieszkańców prosi się o zabezpieczenie luźnych przedmiotów i innych rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Firmy zajmujące się budowami są proszone także o zabezpieczenie placów i wszystkich maszyn, które się tam znajdują” informuje Islandzkie Biuro Meteorologiczne

Dodatkowo zwraca się uwagę na to, że w czasie obowiązywania czerwonego alertu nikt nie powinien podróżować.

Czerwony alert ogłoszono dla tego okręgu już po raz czwarty od czasu wprowadzenia systemu ostrzegania przez Urząd Meteorologiczny. Ostatni raz ostrzeżenie wydano w kraju 7 lutego.

Meteorolog Birta Líf Kristinsdóttir, mówi, że można spodziewać się bardzo złej pogody. Siła wiatru na południu może dochodzić do 30m/s. Burzy będą towarzyszyć ulewne deszcze. Na początku należy spodziewać się śnieżycy, później ulewnego deszczu lub opadów deszczu ze śniegiem.

Warunki będą się pogarszać w miarę upływu czasu. Szczyt załamania pogody ma nastąpić około północy. Mieszkańcy obszaru stołecznego mogą spodziewać się zakłóceń w transporcie miejskim.

Pogoda ma ulec poprawie we wtorek, jednak warunki na drogach oraz w niektórych miejscach nadal będą złe i nie sprzyjające podróżom. Dlatego wszystkich podróżnych prosi się o pozostanie w domach.