„Powrót do normalności na lotnisku jest powolny i bolesny”

Po znacznych zakłóceniach jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni, ruch lotniczy na lotnisku Keflavík wraca powoli do normy. Dyrektor generalny linii lotniczych Icelandair mówi, że celem firmy jest dostarczenie wszystkich pasażerów do ich miejsc docelowych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Po to aby zrealizować plan, firma między innymi wydzierżawiła dwa samoloty szerokokadłubowe.

W poniedziałek wieczorem Reykjanesbraut zostało zamknięte dla ruchu z powodu pogody. Droga była w większości zamknięta przez ponad 24 godziny. Z tego powodu ani personel lotniska, ani linie lotnicze, ani pasażerowie nie mogli dostać się na i z lotniska w Keflavíku, w związku z czym wiele lotów musiało zostać odwołanych.

Wczoraj po południu samoloty zaczęły latać i od tego czasu linie lotnicze pracują nad tym, aby dostarczyć wszystkich pasażerów do ich miejsc docelowych. Pięć tysięcy pasażerów miało polecieć z Icelandair, w czasie kiedy w poniedziałek odwołano loty.

Bogi Nils Bogason dyrektor generalny Icelandair group. Stöð 2/Bjarni

„Sytuacja jest po prostu dobra, biorąc pod uwagę warunki. Dziś latamy zgodnie z rozkładem i staramy się jak najlepiej nadrobić zaległości w lotach, które były odwołane w ciągu ostatnich dni. Mogą wystąpić pewne opóźnienia, dlatego prosimy naszych pasażerów o uważne śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej i w aplikacji. Mamy na dziś zaplanowanych trzydzieści sześć odlotów z Keflavíku, czyli musimy obsłużyć ponad sześć tysięcy pasażerów, więc teraz sporo się dzieje” mówi dyrektor generalny Icelandair, Bogi Nils Bogason.

Mówi, że celem jest dostarczenie wszystkich pasażerów do celu przed świętami Bożego Narodzenia.

„To jest nasz cel i dążymy do niego, jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego. Wynajęliśmy dwa szerokokadłubowe odrzutowce, których będziemy używać dzisiaj i jutro, aby rozładować sytuację, która trwa od dwóch dni.”

Podobne działania podjęły linie lotnicze Play, które zdecydowały się na natychmiastowy odbiór nowego samolotu pasażerskiego tej firmy. Oddanie samolotu do eksploatacji planowano na wiosnę przyszłego roku.

Play będzie miał więc jutro gotowych siedem własnych odrzutowców, i samoloty będą wynajmowane, aby wszyscy pasażerowie firmy mogli dotrzeć do celu przed świętami Bożego Narodzenia.

Guðjón Helgason

Isavia ogłosiła jakiś czas temu, że parkingi na lotnisku w Keflavíku zostały ponownie otwarte, ale zachęca się ludzi do rezerwowania miejsc parkingowych przez Internet. Obecnie lotnisko w Keflavíku jest przepełnione i dużo się tam dzieje.

„Na lotnisku wszystko powoli wraca do normy. Mamy dzisiaj dużo lotów i jasne jest, że będzie to bardzo intensywny dzień dla nas i dla wszystkich, którzy pracują na lotnisku” mówi Guðjón Helgason, przedstawiciel Isavii ds. informacji.