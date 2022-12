Ważne jest, aby pasażerowie dochodzili swoich praw

Zakłócenia w podróżach lotniczych w tym tygodniu dotknęły dziesiątki tysięcy pasażerów i nadal trwają prace nad przywróceniem normalnego stanu. Agencja Transportu i Islandzkie Stowarzyszenie Konsumentów otrzymały liczne zapytania od pasażerów dotyczące odszkodowań. Pasażerowie zawsze mają prawo do pewnych usług, a nawet odszkodowania, choć jest to bardziej kontrowersyjne.

Z powodu ataku zimy, Reykjanesbraut było zamknięte przez ponad 24 godziny i z tego powodu wiele lotów zostało odwołanych, chociaż warunki na samym lotnisku były dobre. Linie lotnicze poczyniły kroki ku temu aby jak najszybciej dostarczyć pasażerów do ich miejsc docelowych. Jednym z działań było m.in. wynajęcie szerokokadłubowych odrzutowców. Opóźnienia dotknęły łącznie ok. 24 tys. pasażerów.

Þórhildur Elín Elínardóttir, dyrektor ds. komunikacji Islandzkiej Agencji Transportu, mówi, że wiele osób kontaktowało się z instytucją w sprawie możliwych odszkodowań.

„Wiele osób dzwoniło do nas lub kontaktowało się z nami w celu zbadania ich ewentualnych praw w związku z zaistniałą sytuacją. Tak więc staramy się odpowiedzieć im jak najlepiej” mówi Þórhildur.

Zawsze mają prawo do pewnych świadczeń

Podobna sytuacja dotyczy Stowarzyszenia Konsumentów. Breki Karlson, prezes stowarzyszenia, mówi, że pasażerom zawsze przysługują określone świadczenia.

„Niezależnie od przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu, niezależnie od tego, czy jest to pogoda, czy klęska żywiołowa, pasażerowie linii lotniczych mają prawo do określonych świadczeń ze strony linii lotniczej. W zależności od długości opóźnienia zapewniony jest posiłek lub jakiś poczęstunek, a w razie potrzeby zakwaterowanie w hotelu” mówi Breki.

Przewoźnicy lotniczy mogą to oferować, ale jeśli tego nie zrobią, pasażer ma prawo do zwrotu kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Pasażerowie mogą również być uprawnieni do odszkodowania, jeśli jest to sytuacja, którą linia lotnicza powinna była przewidzieć. Stowarzyszenie zachęca ludzi do dochodzenia swoich praw.

„To bardzo ważne, aby ludzie dochodzili swoich praw, ponieważ walczono o nie, jeśli nie będziemy o nie walczyć, zostaną one utracone. Chodzi więc o dochodzenie swoich praw i uzyskanie zwrotu kosztów, do którego ludzie są uprawnieni, a w niektórych przypadkach także odszkodowania” mówi Breki.

Najlepiej, jeśli operator linii lotniczej i pasażer dojdą do porozumienia

Þórhildur zgadza się, że ludzie zawsze mają prawo do pewnych świadczeń, ale zależy to od okoliczności.

Jeśli okoliczności są poza naszą kontrolą, na przykład pogoda, mogą mieć one wpływ na odszkodowanie. Następnie długość podróży, czy jest to odwołanie, czy opóźnienie, czy ludzie przybyli na lotnisko i tak dalej.

Jednak Islandzka Agencja Transportu zajmuje się sprawą tylko wtedy, gdy pasażer i linia lotnicza nie mogą dojść do porozumienia.

„Islandzka Agencja Transportu/ Samgongustofa angażuje się dopiero wtedy, gdy pasażer i linia lotnicza nie mogą dojść do porozumienia. Jeśli otrzymamy skargę od pasażera, jest to wynikiem braku porozumienia z linią lotniczą. Dlatego zawsze najlepiej jest najpierw w pełni wykorzystać możliwość znalezienia rozwiązania polubownego, przed rozpoczęciem formalnego procesu reklamacyjnego” mówi Þórhildur.

Szczegółowe informacje na temat praw pasażerów można znaleźć zarówno na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów, jak i na stronie internetowej Samgongustofa.

To nie może się powtórzyć

Minister infrastruktury powołał w tej sprawie grupę roboczą, która w ciągu miesiąca przedstawi wyniki. Dzisiaj w tej sprawie zebrała się Komisja ds. Środowiska i Transportu, która wezwała na swoje posiedzenie ministra infrastruktury.

Vilhjálmur Árnason, przewodniczący komisji, wyjaśnia, że ​​istnieje potrzeba zbudowania infrastruktury transportowej na lotnisko w Keflavíku, podobnie jak na samym lotnisku.

„Wszyscy zgodzili się co do tego, że trzeba podjąć działania, aby to się nie powtórzyło z powodów bezpieczeństwa. Jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego, a także kwestia bezpieczeństwa tych, którzy są w podróży” mówi Vilhjálmur.