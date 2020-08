Związek Kópur nie jest członkiem ASÍ ani SGS

Na początku miesiąca w sieci pojawiła się wiadomość o powstaniu nowych związków zawodowych Kópur, stworzonych z myślą o Polakach pracujących i mieszkających na Islandii. Zgodnie z ogłoszeniem związki Kópur działają zgodnie z islandzkim prawem i jego twórcy na początku sierpnia rozpoczęli zapisy członków do związków.

Jak można przeczytać na stronie FB związków Kópur:

„...Do związków mogą należeć osoby;

- wszystkie osoby zatrudnione na Islandii bez znaczenia w jakim zawodzie.

- osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Aktualnie w budowie jest nasza strona internetowa która będzie cennym źródłem informacji nt. programu związków zawodowych, dalszych planów naszych związków, praw związkowców, funduszy edukacyjnych, rekreacyjnych, chorobowych, nowinek ogólnych, usług oferowanych przez związki zawodowe Kópur i wiele innych wieści.

Wspólnie możemy więcej! Zaproś znajomych do polubienia naszej strony i udostępnij ten post a dołożysz swoją cegiełkę do budowy naszych wspólnych związków zawodowych...”

Związki są nadal w fazie rozwoju i w związku z tym, że zrobiło się o nich głośno oficjalne stanowisko objęła prezes ASÍ (Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej w Islandii) Drífa Snædal.

Prezes związków ASÍ Drífa Snædal i prezes związków SGS Björn Snæbjörnsson Vísir/Vilhelm

W rozmowie z dziennikarzami Drífa Snædal powiedziała, że związki Kópur nie są członkiem ASÍ i przyznaje, że jak do tej pory nie było żadnego kontaktu między nowym związkiem a konfederacją. Agencja prasowa informuje, że nowe związki nie należą też do Konfederacji Islandzkich Związków Zawodowych / Starfsgreinasamband Íslands oraz do Islandzkiego Związku Marynarzy / Sjómannasambandi Íslands.

„Nasi członkowie, którzy uważnie obserwują polskie strony, na których omawiane są kwestie związane z rynkiem pracy, poinformowali nas o tym związku i wyrazili duże zaniepokojenie oraz zażądali, abyśmy objęli stanowisko i wyjaśnili zaistniałe nieporozumienie” mówiła Drífa Snædal.

ASÍ odpowiedziało na tą prośbę, wydając oficjalne oświadczenie w trzech językach: islandzkim, angielskim i polskim. Oświadczenie w języku polskim możecie przeczytać poniżej.

Kópur nie należy do Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej (ASÍ), nie jest członkiem żadnego porozumienia płacowego, VIRK, Bjarg, funduszy urlopowych, edukacyjnych czy chorobowych.

W ogłoszeniu skierowanym w szczególności do Polaków pracujących w Islandii podaje się do wiadomości publicznej założenie nowego związku zawodowego „Kópur”.

W informacjach przedstawiających powyższy związek zawodowy sugeruje się, iż związek ma dostęp do wszystkich możliwych korzyści i usług dla swoich członków, jakie ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci, a nawet, iż powyższy związek zawodowy ma powiązania z Ogólnokrajową Organizacją Międzyzwiązkową. To nie jest prawda. Nie ma żadnych powiązań między ASÍ a Kópur, jak i zgodnie z naszą wiedzą Związek Zawodowy Kópur nie zawarł żadnego porozumienia płacowego. Kópur nie posiada funduszu edukacyjnego służącego dofinansowaniu na cele edukacyjne; nie posiada funduszu chorobowego dla członków z długotrwałą chorobą; nie jest członkiem Związku Wspólnot Mieszkaniowych „Bjarg” oferującego niższą kwotę czynszu wynajmu oraz gwarantującego bezpieczny wynajem; nie jest członkiem Rehabilitacji Zawodowej VIRK oraz nie jest właścicielem domków wypoczynkowych.

Potencjalni członkowie Związku Zawodowego „Kópur” nie będą mogli korzystać z żadnych z wymienionych praw, jak i nie będą mieli dostępu do pomocy prawnej czy innej specjalistycznej pomocy, które zwykle należą się pracownikom z tytułu członkostwa w związkach zawodowych. ASÍ zwraca się z prośbą o jak najszersze rozpowszechnianie niniejszych informacji, tak aby zapobiec nieświadomemu zrzeczeniu się przez pracowników swoich praw, które ruch związkowy zdołał wypracować sobie na przestrzeni dziesięcioleci.

Zgodnie z komentarzem Drífy, w informacjach dotyczących związków Kópur jest mowa o tym, że związki są członkiem Islandzkiej Konfederacji Związków Zawodowych SGS oraz Islandzkiego Związku Marynarzy, a tym samym musiałyby one być członkiem ASÍ.

„To jest nie w porządku” mówiła Drífa, zaprzeczając, jakoby istniała jakakolwiek komunikacja między konfederacją a związkami Kópur.

W dzisiejszej rozmowie z agencją prasową, prezes związków SGS Björn Snæbjörnsson, także zaprzeczył temu, że Kópur należy do jego stowarzyszenia. Dodał również, że jak do tej pory nie podjęto żadnych rozmów pomiędzy związkami.

W oficjalnym komunikacie prasowym, prezes SGS wzywa pracowników do tego aby „uważali na takie zaproszenia i nie zrzekali się swoich praw i korzyści, które stworzyli i dzięki wieloletniej walce zapewnili im członkowie ruchu związkowego”.

Drífa dodała także, że otrzymała informacje dotyczące tego, że niektórzy członkowie związków ASÍ przenieśli się do Kópur. Proces rejestracji w związkach jest stosunkowo łatwy i odbywa się poprzez stronę na FB, gdzie zachęca się potencjalnych członków do wypełnienia prostego formularza rejestracyjnego.

Na chwilę obecną czekamy na oficjalny komentarz prezesa związków Kópur, który ma ukazać się jutro.