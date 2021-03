Wzmocniony nadzór na granicach Islandii

Po tym, jak władze kraju wprowadziły zmianę we wcześniejszych przepisach i zezwoliły na wjazd do kraju osobom spoza strefy Schengen, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19, na granicach wewnętrznych Islandii zostanie wprowadzony wzmocniony nadzór.

Główny funkcjonariusz policji twierdzi, że ułatwi to monitorowanie osób przybywających do Islandii i wydalanie tych, którym nie wolno tu przyjechać.

Islandzki rząd zdecydował wczoraj, że ludzie z krajów spoza strefy Schengen mogą przyjechać do Islandii, jeśli mogą jednoznacznie wykazać, że zostały zaszczepione przeciwko wirusowi wywołującemu Covid-19 lub zaraziły się wirusem i wyzdrowiały.

Decyzja rządu została dobrze przyjęta przez stowarzyszenia firm turystycznych, ponieważ wszyscy mają nadzieję, że w ten sposób zwiększy się liczba turystów z ważnych obszarów takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Sigurgeir Sigmundsson, główny funkcjonariusz policji na lotnisku Keflavík, mówi, że odprawa pasażerów została opóźniona od 19 lutego, po ustaleniu warunków dla tak zwanych certyfikatów PCR. Teraz kontrola zostanie dodatkowo wzmocniona.

„Jeden samolot opróżnialiśmy około dwóch godzin. Było w nim mniej niż dwieście osób. Tak wyglądało pierwsze kilka dni po tym, jak zaczęliśmy przeglądać certyfikaty PCR. Teraz idzie to znacznie szybciej” mówi Sigurgeir.

Do tej pory samoloty latały do dwóch miejsc poza strefą Schengen - Bostonu w Stanach Zjednoczonych i Londynu w Wielkiej Brytanii. Sigurgeir mówi, że niewielu pasażerów podróżowało samolotami z tych miast.

„Przynajmniej do tej pory pasażerowie ci muszą mieć dobre powody, aby tu przyjechać. Istnieje ogólny zakaz podróżowania z krajów spoza strefy Schengen. Dlatego ci, którzy stamtąd przyjeżdżają, muszą załatwiać odpowiednie zaświadczenie, np. że jadą spotkać się z rodziną lub coś w tym rodzaju” mówi Sigurgeir. Pasażerowie z Londynu byli więc głównie Islandczykami.

Sigurgeir mówi, że rozszerzenia, które teraz rząd Islandii proponuje, wymagają wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych, o czym poinformuje rząd Schengen w Brukseli.

„Ale to uzupełni formalną kontrolę paszportową, która jest przetwarzana w tym samym czasie. Oznacza to, że mamy o wiele mocniejszy grunt pod nogami do podejmowania działań, takich jak odprawa i inne sprawy”- mówi szef policji. Jest to zgodne z tym, co robi większość krajów europejskich i robiliśmy tutaj przez sześćdziesiąt dni w zeszłym roku.

„Dzięki temu łatwiej jest zawrócić tych, którym nie wolno tu przyjeżdżać, są to przede wszystkim obywatele państw trzecich. Ale to również gwarantuje, że widzimy wszystkich pasażerów, którzy tu przyjeżdżają, kim są i skąd pochodzą” mówi Sigurgeir Sigmundsson.