Zakończono montaż nowych znaków ostrzegawczych i informacyjnych przy plaży Reynis­fjara. Dodatkowo na maszcie zainstalowano kamery bezpieczeństwa, które umożliwiają policji z Selfoss monitorowanie sytuacji na plaży.

Reynis­fjara jest popularnym celem turystów odwiedzających Islandię i pomimo wielu ostrzeżeń ludzie często ignorują niebezpieczeństwo. Z powodu śmiertelnych wypadków, do których tam dochodzi od dawna dyskutowano na temat zwiększenia bezpieczeństwa osób odwiedzających to miejsce.

Strona internetowa Agencji Turystycznej podaje, że instalacja znaków ostrzegawczych i informacyjnych przy plaży Reynisfjara została zakończona. Zainstalowano jeden znak świetlny, trzy duże tablice informacyjne i sześć mniejszych. Jeden ze znaków informacyjnych dotyczy niebezpieczeństw związanych z falami i znajduje się obok znaku świetlnego, który jest bezpośrednio połączony z systemem prognozowania fal Zarządu Dróg.

Reynisfjara jest jednym z najpopularniejszych miejsc, które turyści odwiedzają podróżując po Islandii Vísir/Vilhelm

Zaznacza się także, że chociaż Reynisfjara nigdy nie jest zamknięta, jest podzielona na strefy.

„Kiedy świeci żółte światło, ludzie nie powinni wchodzić do żółtej strefy, a kiedy świeci czerwone światło, ludzie nie powinni wchodzić do czerwonej strefy ani dalej niż znak sygnalizacji świetlnej. Odwiedzający powinni wtedy pozostać na szczycie plaży, skąd z bezpiecznej odległości można oglądać niesamowity spektakl.”

Na stronie internetowej Islandzkiej Agencji Turystyki podano także, że planowane jest wprowadzenie patroli, choć tylko wtedy, gdy warunki zostaną ocenione jako czerwone. Byłoby to kolejnym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa na plaży Reynisfjara. Jednak taką ochronę będzie trzeba sfinansować i właściciele ziemscy muszą się zmobilizować do pobierania opłat wstępu od odwiedzających.

Oprócz znaków, wzdłuż parkingu ułożono trzystumetrowy łańcuch, który prowadzi ludzi wzdłuż chodnika i obok znaków. Kamery bezpieczeństwa zostały zainstalowane na maszcie przy szczycie plaży. Obraz stamtąd jest przesyłany do komisariatu policji w Selfoss.

Turyści odwiedzający plaże często ignorują znaki ostrzegawcze i narażają się na niebezpieczeństwo Vísir/Vilhelm

„Dobre oznakowanie jest jednym z głównych warunków do tego aby przekazać informacje. Mamy nadzieję, że dzięki nowym podświetlanym znakom w połączeniu z mapami i komunikatami w trzech językach odwiedzający plażę Reynisfjara będą świadomi niebezpieczeństw czających się w okolicy i odpowiednio dostosują się do zaleceń. Znaki, bez względu na to, jak są dobre, nie powstrzymają nikogo, kto, bez względu na wszystko będzie je ignorować – ale są one konieczne, aby skierować jak najwięcej ludzi w bezpieczne miejsca, po to aby mogli cieszyć się plażą w całej okazałości” – mówi ogłoszenie na stronie Agencji Turystycznej.