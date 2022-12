Planują przyjęcie bożonarodzeniowe dla ukraińskich dzieci

Organizacja Flotta Fólk, która prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz ukraińskich uchodźców, w najbliższą sobotę organizuje bal wigilijny dla ukraińskich dzieci. Organizacja zaprasza osoby, które chcą podarować prezent dziecku, do przekazania zapakowanego prezentu do centrum dystrybucyjnego w Neskirkja, dzisiaj w godzinach 17:30-19:30, lub jutro, na Aflagrandi 40 w godzinach od 11:00-12:00.

Bal bożonarodzeniowy odbędzie się w sobotę w świetlicy stowarzyszenia przy ul. Aflagrandi 40. W ogłoszeniu Flotta Fólki czytamy, że na gości będzie czekać kolacja wigilijna, a dzieci otrzymają upominek i słodycze. Wszystkich będzie zabawiał Święty Mikołaj, który zatańczy i zaśpiewa islandzkie i ukraińskie kolędy, zaplanowano też inne atrakcje.

„Organizacja zaprasza osoby, które chcą podarować prezent dziecku, do przekazania zapakowanego prezentu do centrum dystrybucyjnego w Neskirkja dzisiaj między 17:30 a 19:30 lub jutro, na Aflagrandi 40 między 11:00 a 12:00. Prezent musi być oznaczony wiekiem/przedziałem wiekowym, by został jak najlepiej wykorzystany” – czytamy w komunikacie.

Organizacja dziękuje również wielu firmom i osobom, które zapewniły nieocenione wsparcie w ciągu roku.