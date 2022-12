Jólamolar Vísis munu birtast reglulega fram að jólum. Þar fáum við að kynnast þjóðþekktum einstaklingum í nýju ljósi og komast að því hvað það er sem kemur þeim í jólagírinn. Jólamolunum er ekki síður ætlað að koma lesendum Vísis í hið eina sanna hátíðarskap.

Hvort myndirðu skilgreina þig sem Elf eða The Grinch?

„Elf allan daginn, allan ársins hring.“

Hver er þín uppáhalds jólaminning?

„Vá, þetta er rosaleg spurning fyrir Elf týpu eins og mig því þær eru svo margar! Ég ætla að velja jólaminninguna frá því þegar við bjuggum í Santiago í Chile og vorum þvílíkt klár í jólin en þau bara ætluðu aldrei að byrja. Aðeins annar kúltur í steikjandi sól og hita. Þau komu svo að lokum þegar sólin settist og við gátum fýrað upp í arninum, kveikt á öllum kertunum, opnað Ora dósirnar og allt íslenska jólagúmmulaðið sem við fengum sent og skelltum Dómkirkjumessunni í gang yfir alnetið. Þá bara smullu jólin í gang, alger sæla.“

Hver er eftirminnilegasta jólagjöf sem þú hefur fengið?

„Það verður að segjast eins og er að jólagjafaminni mitt er afleitt. En það sem kemur upp í hugann er öndvegis diskóljósapera sem ég fékk í pakkaleik þegar við familían eyddum jólunum á Kanarí hér um árið. Allir veislugestir voru beðnir að koma með eina gjöf að andvirði 10 evrur. Ég fékk þessa líka öndvegis Osram ljósaperu sem breytir hvaða rými sem er í TF STUÐ.“

Hver er versta jólagjöf sem þú hefur fengið?

„Eins og ég segi, jólagjafaminnið er afleitt og ég bara get ekki fyrir mitt litla líf munað eftir jólagjöf sem var vond. Eru þær yfirhöfuð til?“

Hver er uppáhalds jólahefðin þín?

„Gera laufabrauð, gera sörur, gera jólarauðkál, gera jólakransa, skreyta, skreyta og skreyta. Öll þessi verk innihalda nefnilega samveru með mínu allra besta fólki og þetta snýst víst allt um það að standa í þessu saman.“

Hvert er þitt uppáhalds jólalag?

„Nei hættu nú alveg. Það er ekki séns að ég geti svarað þessari! Elska þau svo ógurlega mörg! En ætli ég segi ekki Hin fyrstu jól eftir okkar allra bestu Ingibjörgu Þorbergs. Mögnuð lagasmíð eftir magnaða konu og fyrirmynd.“

Hver er þín uppáhalds jólamynd?

„Okei þetta eru kannski ekki jólalegustu myndirnar en við fjölskyldan horfum alltaf á Lord of the Rings um jólin og elskum það. Get samt ekki neitað því að Love Actually og The Holiday eru alltaf jafn yndislegar á þessum árstíma.“

Hvað borðar þú á aðfangadag?

„Það sem að mér er rétt. Við höfum þá hefðina hér að vera ekki alltaf með sama matinn á að aðfangadag. Það sem er alveg 100% öruggt að sé á boðstólnum er heimalagað rauðkál og laufabrauð. Í ár verðum við hjá foreldrum mínum og þar hugsa ég að verði bornar fram svínakótelettur með tilbehör og ég á að koma með rauðkálið og laufabrauðið. Meira þarf ég ekki að vita.“

Hvers óskar þú þér í jólagjöf í ár?

„Samveru með börnunum mínum, fjölskyldu og vinum. Er að reyna að stýra þessu svolítið í þá áttina og er vongóð um að það takist og úr verði.“

Hvað er það sem hringir inn jólin fyrir þér?

„Ilmurinn úr eldhúsinu, messan í útvarpinu klukkan 18:00 og jólaknúsið við fjölskyldumeðlimi.“

Er eitthvað skemmtilegt á döfinni hjá þér núna fyrir jólin?

„Ég er nú hrædd um það. Ég er á kafi í tónleikahaldi og söng í þessum töluðum. Ég er búin með nokkur dýrindis gigg og fram undan er fullt af fegurð! Ég var „Heima um jólin“ með Friðriki Ómari í Hofi á Akureyri. Svo fæ ég þann heiður að vera „Jólagestur Björgvins“ í Laugardalshöll 17. desember og svo að lokum held ég mína árlegu hátíðartónleika „ILMUR AF JÓLUM“ 20. desember í Hallgrímskirkju. Þar er markmiði mjög skýrt og einfalt og það er að njóta og njóta og leiða okkur saman inn í jólahátíðina.

Jú og á milli þess sem ég syng eða sef að þá nýt ég þess að vinna sem fasteignasali og aðstoða fólk í þeim efnum. Og já, það eru alltaf einhverjir sem vilja/þurfa að standa í slíkum viðskiptum í desember því að þessi mál, eins og önnur hjartans mál, gera víst ekki boð á undan sér. Þannig að þegar draumaeignin dettur inn í desember að þá er bara eitt í stöðunni - Malt og Appelsín og málin afgreidd.“