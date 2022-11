Sjónvarpsstöðin Skjár 1 var stofnuð árið 1998 en var síðar lögð niður. Henni var komið aftur í loftið árið 2019 en þá voru sýndar kvikmyndir á kvöldin.

Nú hefur Skjár 1 aftur snúið aftur en sjónvarpsstöðin fyrrverandi opnaði streymisveitu sína síðastliðinn föstudag. Mikið er um eldri bíómyndir, til dæmis kvikmyndir sem voru sýndar á sínum tíma í Austurbæjarbíói og í Regnboganum.

Meðal þeirra mynda sem eru í boði eru Hnefi Reiðinnar (Fist of Fury) með Bruce Lee, Afhjúpunarógn (The Whistle blower) með Michael Caine og Hver er Morðinginn? (Ten Little Indians) sem byggð er á bók Agatha Christie.

Áskrift af Skjár 1 kostar 990 krónur á mánuði. Á Facebook-síðu streymisveitunnar segir að úrval kvikmynda muni stóraukast á næstu vikum.