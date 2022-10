Zostań bohaterem swojej dzielnicy

Do 27 października potrwa pierwszy etap projektu miasta Reykjavik – Moja dzielnica. Na Hverfidmitt.is można zamieszczać propozycje projektów, które zdaniem mieszkańców i użytkowników przestrzeni publicznej są potrzebne w dzielnicy. Osoba, której projekt otrzyma najwięcej głosów zostanie „Bohaterem dzielnicy”.

Projekt Moja Dzielnica to wspólne przedsięwzięcie władz miasta Reykjavik i jego mieszkańców. Po krótce, miasto przeznacza fundusze, o których rozdysponowaniu decydują mieszkańcy. W ten sposób mieszkańcy mogą mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie.

Mieszkańcy zgłaszają pomysły, które są rozpatrywane. Projekty będą zatwierdzane wspólnie z pomysłodawcą. Następnie odbywa się głosowanie internetowe nad pomysłami i mieszkańcy dzielnicy wspólnie wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne.

W tym roku mieszkańcy mają do rozdysponowania 850 mln. kr.

Jeżeli uważacie, że w waszym sąsiedztwie brakuje np. miejsca do grilowania, boiska do siatkówki albo parku, czy miejsca zabaw dla dzieci – to Moja dzielnica może pomóc w zmianach.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z Eiríkur Búi Halldórsson eirikur.bui.halldorsson@reykjavik.is

Już dziś zgłoś swój projekt na www.hverfimitt.is.