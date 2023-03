Mosfellsbær przyjmie osiemdziesięciu uchodźców

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, minister spraw społecznych i rynku pracy, oraz Regína Ásvaldsdóttir, burmistrz Mosfellsbær, podpisali dziś rano porozumienie w sprawie przyjęcia uchodźców w Mosfellsbær. Porozumienie przewiduje, że Mosfellsbær we współpracy z rządem przyjmie do 80 uchodźców.

Poinformowano o tym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Społecznych i Rynku Pracy. Artykuł mówi, że skoordynowane przyjmowanie uchodźców obejmuje osoby, które otrzymały w tym kraju ochronę międzynarodową lub zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. Celem jest zapewnienie stałej i równej obsługi uchodźców, niezależnie od tego, skąd pochodzą i w jakiej gminie się osiedlają.

Jest to ósma umowa podpisana od listopada w sprawie skoordynowanego przyjmowania uchodźców. Oprócz Mosfellsbær, Reykjavík podpisał umowę z Árborg, Akureyri, Reykjanesbær, Hornafjörður, Hafnarfjörður i Múlaþing.

Guðmundur Ingi przyznał, że bardzo cieszy go to, że Mosfellsbær dołącza do stale rosnącej grupy gmin, które podpisały umowy o skoordynowanym przyjmowaniu uchodźców.

„Warto zaangażować Mosfellsbær w ten ważny projekt. Gratuluję gminie i jednocześnie życzę powodzenia nowym mieszkańcom miasta.”

Burmistrz Mosfellsbær dodała, że mieszkańcy miasta z zadowoleniem przyjmują podpisane porozumienie, ponieważ określa ono ramy dotyczące usług jakie gmina będzie świadczyć uchodźcom.

„Ważne jest, aby wykazać się odpowiedzialnością społeczną i przyjąć przesiedleńców” mówi Regina.