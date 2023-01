Dwa wypadki i dziesięciu rannych

Wczoraj w związku z dwoma wypadkami samochodowymi, dziesięć osób zostało przetransportowanych do szpitala w Reykjavíku przy pomocy śmigłowców i samolotu straży przybrzeżnej. W grupie tej znajdowali się zarówno zagraniczni turyści jak i Islandczycy.

Poważna kolizja miała miejsce wczoraj około godziny 14:00, na Suðurlandsvegur w pobliżu Öldulón i Fagurhólsmýri. Ásgeir Erlendsson, rzecznik prasowy Straży Przybrzeżnej, mówi, że operacje przebiegły bardzo dobrze; ludzie zostali przewiezieni do Reykjavíku dwoma helikopterami straży i samolotem obserwacyjnym.

„Jeden pasażer został dodany później, ponieważ po południu doszło do kolejnego wypadku drogowego. Tak więc samolot przetransportował cztery osoby, a helikoptery sześć” mówi Ásgeir.

To pokazuje, jak ważne jest posiadanie dostępnego samolotu, który zbyt często jest za granicą.

„Nie jest tajemnicą, że chcielibyśmy częściej mieć samolot w domu. Ale oczywiście nie wolno nam zapominać, że posiadanie samolotu do kontroli granicznej jest oczywiście niezwykle ważnym wkładem Islandii we współpracę zagraniczną w Europie” dodał.

Według Ásgeira niezwykle rzadko zdarza się, aby trzy maszyny były używane w jednym i tym samym wezwaniu.

„Taka sytuacja zdarza się najwyżej raz w roku. Pamiętam, że wszystkie cztery samoloty były używane do transportu rannych biorących udział w wypadku autobusu, który zdarzył się chyba pod koniec 2018 roku. Więc to z pewnością się zdarza, ale na szczęście nie jest to częste.”

Kierowcą osobówki był Hiszpan

Oddur Árnason, starszy funkcjonariusz policji w południowej Islandii, mówi, że przyczyna wypadku jest badana i na razie nic nie może zostać ujawnione. W chwili pisania artykułu nie miał on żadnych informacji o stanie zdrowia osób biorących udział w wypadku, ale przyznał, że kiedy wczoraj zostali oni przewiezieni do szpitala ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

W jednym samochodzie byli zagraniczni turyści, kierowcą tego samochodu był Hiszpan, a w drugim Islandczycy. Raport nie został jeszcze zakończony, ale sześć osób było w jednym samochodzie, a trzy w drugim. Oddur mówi, że transport powietrzny Straży Przybrzeżnej przebiegł bardzo dobrze, ale personel izby przyjęć w Reykjavíku był z pewnością zaniepokojony przyjęciem tak dużej grupy pacjentów.