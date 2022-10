Nýr Bronco til Íslands í nóvember

Meðfylgjandi er úr fréttatilkynningu frá Brimborg.

Bronco Wildtrak í snjónum.

Aðeins 30 eintök í boði til að byrja með

Brimborg náði einstökum samningum við Ford í Bandaríkjunum og því koma 30 eintök af Ford Bronco til landsins í lok nóvember næstkomandi, langt á undan öðrum mörkuðum í Evrópu, og það gæti verið talsvert langt í næstu sendingu.

Sex til sjö G.O.A.T akstursstillingar

Þessi skemmtilega skammstöfun, G.O.A.T, stendur á ensku fyrir "Goes Over All Terrain", sem þýða mætti á íslensku sem "Kemst yfir hvers kyns torfærur". Ford Bronco bílarnir eru almennt búnir mörgum mismunandi G.O.A.T akstursstillingum og útfærslurnar sem eru í boði núna, Wildtrak og Raptor, eru með sex til sjö stillingar sem nánar er hægt að lesa um á vef Ford á Íslandi.

Bronco Wildtrak

Öflugt H.O.S.S. fjöðrunarkerfi

H.O.S.S skammtstöfunin stendur á ensku fyrir "High-speed Off-road Suspension System", sem þýða mætti á íslensku sem "Fjöðrunarkerfi fyrir hraðakstur í erfiðum aðstæðum". Líkt og með G.O.A.T akstursstillingarnar er mismunandi útgáfa af fjöðrunarkerfinu í hverri útfærslu af bílnum og lesa má nánar um fjöðrunina í Ford Bronco Wildtrak og Ford Bronco Raptor á vef Ford á Íslandi.

Rafdrifnar læsingar á fram- og afturdrifi

Það skiptir auðvitað miklu máli að hafa sem besta stjórn á bílnum í torfærum og erfiðum aðstæðum og þar koma rafdrifnar læsingar á fram- og afturdrifi í Ford Bronco sterkar inn. Þær gera það að verkum að bæði hjólin á sama öxli snúast á sama hraða og dreifa aflinu jafnt til að gera aksturinn auðveldari.

330-418 hestöfl, 10 gíra sjálfskipting

Það vantar ekki afl í Ford Bronco! Ford Bronco Wildtrak er 330 hestöfl og Ford Bronco Raptor er 418 hestöfl enda bílarnir færir í flestan sjó með tog upp á 557-597 Nm. Hér er svo algjörlega vert að nefna eiginleika eins og sérstaka beygjuaðstoð og hraðastilli fyrir krefjandi akstur (Trail Turn Assist og Trail Control). En rúsínan í pylsuendanum er án efa svokallaður eins fetils akstur (1 Pedal Drive) sem gerir ökumanni kleift að keyra auðveldlega löturhægt og stöðva bílinn án þess að stíga á bremsuna.

Ford Bronco Raptor og Wildtrak.

Til að byrja með kemur Ford Bronco til Íslands í tveimur búnaðarútfærslum, Wildtrak og Raptor:

Ford Bronco Wildtrak er auðvitað hannaður til að standa sig sem allra best á ójöfnum og krefjandi fjallavegum eða við misgóð akstursskilyrði en það kemur á óvart hversu þægilegur hann er einnig innanbæjar. Ford Bronco Raptor er hálfgerður stóri bróðir Wildtrak því hann er stærri og breiðari, og með sérstakar aksturstillingar eins og rock crawl, Tow-Haul og Off-Road mode umfram Wildtrak.