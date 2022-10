Islandczycy pobili rekord podróżowania

We wrześniu liczba Islandczyków, którzy wylecieli z kraju za granicę, była najwyższą od czasu kiedy rozpoczęto prowadzenie pomiarów. Od początku roku Islandię opuściło 1,3 mln obcokrajowców.

Agencja Turystyczna prowadzi pomiary liczby turystów zagranicznych, a także Islandczyków, dzięki czemu można uzyskać dane o liczbie osób odwiedzających Islandię każdego roku, a także o zwyczajach podróżnych wyspiarzy.

Około 60 tysięcy Islandczyków wyleciało we wrześniu poza granice kraju i nigdy nie było ich więcej. Od początku roku liczba wylotów Islandczyków osiągnęła 441 tysięcy, czyli 95% liczby jaką zmierzono w tym samym czasie w 2017 roku, 87% tego co zmierzono w tym samym okresie w 2018 roku i 94% w porównaniu z danymi z 2019 roku, informuje Agencja Turystyczna.

W zeszłym miesiącu z lotniska Keflavík odleciało 177 000 zagranicznych pasażerów. To czwarty, najbardziej pracowity wrzesień od rozpoczęcia pomiarów. Według strony internetowej Agencji Turystycznej wyjazdy we wrześniu stanowiły 76% tego, co we wrześniu 2018 roku, kiedy było ich najwięcej.

Najliczniejszą grupę turystów odwiedzających Islandię stanowią Amerykanie i we wrześniu było ich 53 000.

„Od początku roku z Islandii wyjechało 1,3 mln zagranicznych pasażerów, podczas gdy w tym samym czasie, w 2021 roku było ich 445 000. Do osiągnięcia liczby pasażerów jaka była przed wybuchem pandemii jest jeszcze długa droga, ale widać że sytuacja się zmienia, bo między styczniem a wrześniem 2019 roku, było prawie 1,5 mln podróżnych czyli o około 277 0000 więcej niż w tym roku.”