„Francuska mutacja” wirusa może być bardziej zaraźliwa

Dyrektor Instytutu Genetyki, Kári Stefánsson, podczas wczorajszego wywiadu dla Kastljós powiedział, że mutacja wirusa, który trafił do Islandii z francuskimi turystami wydaje się być bardziej zaraźliwa niż te, które do tej pory diagnozowano w kraju. Jednak nie zostało jeszcze potwierdzone to czy obecną falę epidemii wywołał ten konkretny wirus.

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi Alma Möller, dyrektor medyczny ds. zdrowia, nawiązała do tego i przyznała, że "francuska mutacja" wirusa może być silniejsza od tych, które występowały w kraju.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń, epidemiolog zapowiada zaostrzenie obowiązujących obostrzeń.

Þórólfur Guðnason, główny epidemiolog Lögreglan

Podczas konferencji, epidemiolog, Þórólfur Guðnason, powiedział, że nie ma w kraju miejsca na rozluźnienie obostrzeń. Przyznał, że obecnie pracuje nad memorandum dla Minister Zdrowia, które prawdopodobnie zostanie przekazanie jeszcze dziś. Dodał, że propozycje będą zakładały zwiększenie obostrzeń, które mogą obowiązywać nawet przez trzy tygodnie.

Zasugerował aby takie same zasady wprowadzić w całym kraju. Obecnie, w obszarze stołecznym obowiązują surowsze obostrzenia niż w innych częściach Islandii. Þórólfur uważa, że bardziej rygorystyczne środki należy wprowadzić jak najszybciej.

Alma Möller podkreśliła podczas konferencji, że każdy powinien podjąć działania w zakresie kontroli zakażeń. Każdy powinien pamiętać o dokładnym myciu rąk mydłem minimalnie przez dwadzieścia sekund, o dezynfekcji rąk, także przed dotknięciem wspólnych powierzchni. Dodatkowo należy pamiętać o dezynfekcji takich powierzchni.

Alma zwróciła również uwagę na konieczność dbania o klatki schodowe bloków mieszkalnych i konieczność ich dezynfekowania, podobnie jak innych miejsc wspólnych. Ludzie powinni unikać dotykania twarzy, ponieważ wirus może dostać się do organizmu przez oczy, nos i / lub usta.

Ważne jest również przestrzeganie zasady dwóch metrów, używanie maski w razie potrzeby i unikanie spotykania się grupach.

„Musimy zmniejszyć nasz wewnętrzny krąg, w czasie gdy wirus będzie się rozwijał. Oczywiście jest to szczególnie ważne dla osób zagrożonych. Wszyscy powinni przestrzegać tego aby pozostać w domu w razie pojawienia się objawów, które mogą być zgodne z Covid. Jeżeli takie się pojawią, powinniśmy wykonać test i pozostać w domu, aż do czasu uzyskania wyników, że nie mamy Covid”- powiedziała Alma.