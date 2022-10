Nieudana próba wystrzelenia rakiety

Przedstawiciele szkockiej firmy Skyrora ogłosili dziś rano, że w zeszły weekend podjęto próbę wystrzelenia rakiety kosmicznej z Langanes. Jednak próba nie powiodła się i rakieta wylądowała w morzu niedaleko miejsca startu.

Firma z siedzibą w Edynburgu zamierzała wystrzelić rakietę Skylark L na wysokość 100 km, ale problem techniczny doprowadził do tego, że rakieta spadła do morza. Mająca 11 metrów długości rakieta, spadła do morza około 500 metrów od platformy, informuje Skyrora na stronie internetowej.

W oświadczeniu firma zapewnia, że w wyniku wypadku nikt nie został skrzywdzony i czynione są starania by wydobyć rakietę z morza.

Ta sama firma wystrzeliła rakietę z Langanes w 2020 roku. Na początku tego roku przedstawiciele firmy poinformowali, że niepotrzebna biurokracja rządu islandzkiego opóźniła próbę wystrzelenia kolejnej rakiety. Pierwotnie miała ona zostać wystrzelona we wrześniu ubiegłego roku, ale z powodu opóźnień stało się to w miniony weekend.

Skylark L to jedenastometrowa rakieta zaprojektowana do osiągania wysokości ponad 125 kilometrów. Jest ona również przeznaczona do korzystania z przenośnej platformy startowej, a na dowód tego przedstawiciele Skyrory podkreślają, że przygotowania do testu w ten weekend zajęły tylko siedem dni.

We wspomnianym oświadczeniu zacytowano wypowiedź dyrektora generalnego Skyrora, Lee Rosen, który powiedział, że ponad trzy dekady doświadczenia w branży pokazały mu, że zawsze coś może się pojawić. Można zbudować najlepszą rakietę i starannie przygotować sondę kosmiczną, ale mimo to zdarzają się nieoczekiwane wypadki.

Chociaż start w kosmos zakończył się porażką, pracownicy firmy dostali ważne dane i zdobyli bezcenne doświadczenie.

Rosen mówi również, że jest bardzo zadowolony ze wsparcia, jakie firma otrzymała od rządu islandzkiego i społeczności w Þórshöfn.

Birni Sigurður Lárusson, burmistrz Langanesbyggð, powiedział, że wybór na miejsce startu Skylark L był dla społeczności przywilejem. Mówi, że ma nadzieję, że projekt przyczyni się do dalszego rozwoju przemysłu kosmicznego w tym kraju, oraz poprawi stosunki między Wielką Brytanią a Islandią.