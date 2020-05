Złagodzona zostanie zasada dwóch metrów

Główny epidemiolog stwierdził, że zasada dwóch metrów może zostać złagodzona po tym jak wprowadzone zostaną dalsze zmiany w obowiązujących obecnie obostrzeniach, szczególnie tych dotyczących organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Baseny zostaną otwarte wcześniej przed siłowniami, ponieważ jak twierdzi epidemiolog ryzyko infekcji w tych miejscach jest znacznie mniejsze.

Islandzcy artyści, muzycy podnieśli alarm po tym jak usłyszeli dziś, że zasada dwóch metrów powinna być przestrzegana do końca roku. Według nich, w ten sposób epidemiolog wypisał akt zgonu dla przemysłu muzycznego w Islandii, ponieważ z takimi ograniczeniami nie można organizować koncertów, które pozwolą im na przeżycie.

„Myślę, że to jest trudna sytuacja” powiedział epidemiolog Þórólfur Guðnason.

„Zawsze powtarzałem, że ludzie powinni przestrzegać zasady dwóch metrów do końca roku, ale musimy ją rozluźnić wprowadzając kolejne zmiany. Jednak to aby ludzie starali się zachować odległość dwóch metrów od siebie, powinno być podstawową zasadą w odniesieniu do istniejącej choroby i zakażeń. Oczywiste jest to, że wraz z upływem czasu będziemy zmieniać obostrzenia i ograniczenia i będziemy musieli także rozluźnić zasadę dwóch metrów” mówił Þórólfur.

Co oznacza, że w miarę jak będzie zmieniana liczba osób mogących spotykać się razem to zasada dwóch metrów będzie musiała być rozluźniona.

Jak zezwolone zostanie organizowanie zgromadzeń dla 2000 osób, to czy nie będzie możliwe utrzymanie zasady 2 metrów?

„To mówi samo za siebie, że utrzymanie tej zasady będzie wówczas bardzo trudne” powiedział Þórólfur.

Laugardalslaug visir/rakel

Na dzień 18 maja, planowane jest otwarcie basenów, ale siłownie pozostaną jeszcze zamknięte. Ta decyzja została skrytykowana, ale epidemiolog twierdzi, że powodem jest mniejsze ryzyko zarażenia się wirusem na basenie niż na siłowni.

„Moim zdaniem powierzchni wspólnych, które są dotykane przez wiele osób na siłowniach, jest znacznie więcej niż podczas pływania czy spędzania czasu w basenie. Poza tym ilość chloru w basenach jest zła dla tego wirusa. Myślę więc, że ryzyko infekcji jest znacznie mniejsze podczas pływania, niż podczas ćwiczenia na siłowni” dodał.

Powiedział także, że z tego co jest im wiadomo w siłowniach nie doszło do żadnej infekcji.

„Nie skupiamy się tylko na miejscach, w których wystąpiła infekcja, ale wskazujemy miejsca i warunki, które mogą prowadzić do rozprzestrzenienia się wirusa i infekcji. Cały czas nad tym pracujemy i staramy się temu zapobiec”.

Björn Leifsson, dyrektor zarządzający World Class we wczorajszej rozmowie z dziennikarzem programu Reykjavík síðdegis, powiedział, że ma swoją teorię na temat tego dlaczego baseny są otwierane przed centami fitness i siłowniami. Powiedział, że decyzja ta według niego jest związana z polityką. Ktoś wywiera presję aby baseny zostały otwarte jak najszybciej, twierdzi.

„Nikt nie wywiera na nikim presji. Po prostu uważam, że ryzyko infekcji jest większe w centrach fitness siłowniach niż na basenach, ponieważ więcej infekcji może być w miejscach takich jak siłownie i ludzie są tam bliżej siebie niż podczas pływania” komentował epidemiolog.

Siłownie i centra fitness zostaną otwarte najprawdopodobniej, kiedy w następnym kroku zniesione zostaną kolejne ograniczenia i być może będzie to pod koniec miesiąca.