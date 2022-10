Tónlistarmínútur: Konur allsráðandi þessa vikuna

Að þessu sinni eru það Brynja en hún sendi nýverið frá sér lagið My Oh My sem tekið er af væntanlegri plötu sem kemur út í október. Ultraflex sendi fyrir stuttu frá sér lagið Melting Away sem er síðasta lagið sem kemur út af væntanlegri plötu sveitarinnar sem kemur út von bráðar. Alda Music opnaði glæsilega tónlistarverslun á föstudaginn sem leið og bauð verslunin í opnunarteiti. Margt var um manninn og það er greinilegt að tónlistarverslanir eru ekkert að hverfa inn í tómið.

