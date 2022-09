Strætó podnosi ceny biletów

Użytkownicy komunikacji miejskiej Strætó już od soboty (1 października), będą musieli zapłacić więcej za przejazdy. Opłaty zostaną podniesione o 12,5%. Opłata jednorazowa wzrasta do 550 ISK, trzydziestodniowa legitymacja studencka do 4500 ISK, a bilet roczny do 90 000 ISK.

Komunikat o podwyżkach cen ogłoszono na stronie internetowej Strætó. W ogłoszeniu mówi się, że podwyżki taryf zostały zatwierdzone podczas posiedzenia zarządu, które odbyło się 16 września. Podwyżka będzie dotyczyć wszystkich biletów, zarówno jednorazowych jak i okresowych. Cena biletu jednorazowego wzrośnie z 490 koron do 550 koron, natomiast 30-dniowy karnet dla uczniów wzrośnie z 4000 koron do 4500 koron.

Taryfy za przejazdy nie zmieniały się od przełomu 2020/2021 roku, ale 16 listopada 2021 roku wdrożono elektorniczny system płatności Klapp. Ponadto „wszystkie taryfy zostały uproszczone, aby były bardziej sprawiedliwe.”

W komunikacie napisano, że „podwyżki cen mają na celu pokrycie ogólnych podwyżek cen kosztów dla Strætó, takich jak wzrost cen ropy, które wzrosły o prawie 40% od początku roku, i koszty związane ze skróceniem tygodnia pracy, które miały znaczący wpływ na operację.”

Dokłada się wszelkich starań, aby złagodzić wszystkie podwyżki cen wprowadzane przez Strætó, a ma ona na celu zmniejszenie potrzeby dalszej optymalizacji systemu tras Strætó w obszarze stolicy.

„Ponadto władze lokalne w regionie stołecznym będą patrzeć na wzmocnienie działalności Strætó, zamiast zakładać to w budżecie na 2022 roku Strætó ustanowiło politykę dla floty bezemisyjnej w 2030 roku, a co za tym idzie, wpływ cen ropy na działalność Strætó będzie nieistotna.”

W swoim komunikacie Strætó zwraca uwagę na koszty eksploatacji prywatnych samochodów, które zostały ogłoszone przez Islandzkie Stowarzyszenie Właścicieli Samochodów. Zgodnie z ich badaniem koszt przejechania 15 000 kilometrów to około 1,3 mln koron.