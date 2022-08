Skrócono godziny przyjęć pacjentów w gabinetach lekarskich Lækna­vaktinn Austurver. Po wprowadzeniu zmiany, która zacznie obowiązywać od 1 września, godziny pracy będą skrócone o 1,5 godziny.

Nowe godziny otwarcia będą wyglądały następująco: od poniedziałku do piątku - od 17:00 do 22:00, natomiast w weekendy od 9:00 do 22:00.

Jeszcze do jutra, nadal będą obowiązywały stare godziny otwarcia, czyli od 17:00 - 23:30.

W rozmowie z Fréttablaðið, Stefán Ari Guðmundsson, dyrektor generalny Læknavaktinn, mówi, że przyczyną skrócenia godzin jest czynnik ludzki i że decyzja o skróceniu została podjęta w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, służbą zdrowia i szpitalem Landspítali.

W ogłoszeniu jest mowa także o tym, że zmiana ta nie powinna mieć wpływu na usługi jakie oferuje Læknavaktinn.