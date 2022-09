Policja aresztowała podejrzanych o terroryzm

Czterech mężczyzn zatrzymano w związku z podejrzeniem o działania terrorystyczne. Policja podejrzewa, że mężczyźni mieli zamiar przygotować w kraju atak terrorystyczny skierowany przeciwko obywatelom i instytucjom państwowym.

Wiadomości te potwierdzono podczas konferencji prasowej, gdzie policja przyznała, że mężczyźni są podejrzani o produkcję broni za pomocą drukarek 3D. Podejrzani to czterej Islandczycy po trzydziestce.

Skonfiskowano dziesiątki broni palnej, w tym półautomatycznej, oraz tysiące sztuk amunicji. W związku z akcją policji zatrzymano czterech mężczyzn, ale dwóch, których policja uważała za niebezpiecznych, nakazano aresztować, jednego na dwa tygodnie, a drugiego na tydzień.

Karl Steinar Valsson, starszy oficer policji w Krajowym Komisariacie Policji, powiedział, że po wczorajszych działaniach policji społeczność jest dziś bezpieczniejsza.

Fjölnir Sæmundsson, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Policjantów, powiedział w wywiadzie dla RÚV zeszłej nocy, że policjanci byli zdenerwowani rozwojem sprawy. Powiedział, że to był czarny dzień w historii kraju, że policja ma teraz do czynienia z zagrożeniem terrorystycznym. To nowa rzeczywistość.

Natomiast Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Komisarz Policji, przyznała w wieczornych wiadomościach Stöð 2, że nie ma powodu do zmiany oceny ryzyka ze względu na zagrożenie terroryzmem w związku ze sprawą. Policja uważała, że ​​dzięki środkom udało się zapobiec niebezpieczeństwu.

„W tej chwili nie zmienimy oceny ryzyka, więc nadal ocenia się ją jako niskie ryzyko. Jednak to, co się dzieje w Europie, to rosnący prawicowy ekstremizm. Widzimy tam więcej przypadków i tak zwanych „samotnych wilków” w języku islandzkim, które są być może jedną lub kilkoma osobami, które mają różne podejście ideologiczne, jak widzieliśmy w krajach nordyckich” – powiedziała Sigríður.

Zatrzymani nie należą do Norðurvígi

Neonazistowska organizacja Norðurvígi, znana również jako Nordycki Ruch Oporu, zaprzeczyła, że ​​jest powiązana z tymi osobami i grupami ekstremistycznymi, i że w organizacji nie ma osób, które zamierzałyby popełnić jakiekolwiek ataki terrorystyczne.