Dalsze ewakuacje i zamknięta szkoła

Islandzka Agencja Meteorologiczna podjęła dziś decyzję o ewakuacji kolejnego bloku mieszkalnego, który znajduje się w Seyðisfjörður. Ewakuację zarządzono jako środek ostrożności w związku z prognozowanymi silnymi opadami śniegu, które są zapowiadane na wieczór i w nocy.

Wiadomości te podano w komunikacje policji ze wschodu kraju. W poniedziałek, we wschodniej Islandii zeszło kilka lawin w Neskaupstaður, Seyðisfjörður, Reyðarfjörður i Mjóafjörður.

Zgodnie z informacjami podanymi przez RÚV, w Neskaupstaður po godzinie 12:30, ze Skágil zeszła niewielka lawina.

W Seyðisfjörður w związku z dalszymi opadami śniegu i zagrożeniem lawinowym, zarządzono ewakuacje mieszkańców z budynków znajdujących się na ulicach: Gilsbaki 1 i Hamrabakki 8 -12.

W godzinach od 20:00 - 21:00, prowadzone będą kontrole w wymienionych lokalizacjach i przedstawiciele miasta będą udzielać wskazówek tym, którzy tego potrzebują.

Wcześniej poinformowano, że w związku z zagrożeniem nadal obowiązują ogłoszone wcześniej ewakuacje w Eskifjörður, w Neskaupstaður i w Seyðisfjörður.

Odwołano zajęcia w szkole

W komunikacie gminy Fjarðabyggð podano, że w czwartek 30 marca i piątek 31 marca, ze względu na ryzyko zejścia lawin i ewakuacji, zdecydowano, o odwołaniu zajęć w szkole Nesskóla, przedszkolach Eyrarvöllum i Tónskóli w Neskaupstaður. To samo dotyczy Verkmenntaskóla Austurlands.

„Nie będzie zajęć w przedszkolu Dalborg w Eskifjörður, do czasu trwania ewakuacji w strefie 4. Otwarte będzie przedszkole w Eskifjörður. Celem jest, aby godziny lekcyjne w innych szkołach w Fjarðabyggð pozostały takie same, ale zachęca się rodziców do śledzenia komunikatów, które zostaną wysłane rano, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany” czytamy w komunikacie.