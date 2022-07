Rośnie aktywność sejsmiczna w okręgu Fagradalsfjall

Najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie wystąpiło w trwającej obecnie serii trzęsień w okręgu Fagradalsfjall, zarejestrowano dziś o godzinie 17:48 i miało ono siłę 4,7 stopnia. Zaledwie dwie minuty później nastąpił kolejny wstrząs, który miał 4,3 stopnia.

Trzęsienie to wyraźnie odczuli także mieszkańcy stolicy. Islandzka Agencja Meteorologiczna otrzymała wiele zgłoszeń o wstrząsach, zarówno od mieszkańców Keflavíku, jak i Grindavíku. Wstrząs ten odczuli także mieszkańcy Vestmannaeyjar i Borgarfjörður.

Meteorolog Elín Björk Jónsdóttir, z którą rozmawiali dziennikarze zaraz po wystąpieniu trzęsienia, powiedziała, że w związku z tą sytuacją wezwano do agencji dodatkowy personel.

Przyznała, że trzęsienie to było największym w całej serii wstrząsów, które są rejestrowane w okolicy.

Magma próbuje znaleźć drogę na powierzchnię

Zgodnie z danymi Islandzkiego Biura Meteorologicznego, od wczoraj w okolicy wykryto łącznie około 3000 trzęsień ziemi. Około 40 z nich miało siłę powyżej 3,0 stopnia, a 6 miało powyżej 4,0 stopnia.

Epicentrum dzisiejszych wstrząsów było na znacznie mniejszej głębokości niż wczoraj. Wskazuje to, że płynąca magma próbuje dotrzeć na powierzchnię. Trzęsienia ziemi miały epicentrum na głębokości od około sześciu do ośmiu kilometrów, a od godziny szóstej wczoraj wieczorem, aktywność sejsmiczna jest rejestrowana na głębokości około dwóch do pięciu kilometrów.

Einar Sigurbjörnsson, ekspert ds. klęsk żywiołowych, powiedział dziś w wywiadzie dla Vísir, że aktywność sejsmiczna rośnie, a liczniki GPS w okolicy wskazują, że jest to związane z przemieszczaniem się magmy, która próbuje znaleźć drogę na powierzchnię.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego, przemieszczanie się magmy w Fagradalsfjall powoduje zmiany napięcia na północny wschód od Grindavíku i na zachód od Kleifarvatn i powoduje tam trzęsienia ziemi, które są często nazywane trzęsieniami wyzwalającymi.

Dodał także, że w związku z tym, że trzęsienia ziemi występują koło Kleifarvatn, które jest bliżej stolicy, są one lepiej odczuwalne przez mieszkańców, pomimo tego, że są mniejsze.