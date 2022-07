Upolowano 14 wielorybów w 12 dni

Od rozpoczęcia polowań na wieloryby, na brzeg stacji wielorybniczej w Hvalfjörður wyciągnięto czternaście płetwali zwyczajnych. Ponadto, dziś złowiono dodatkowo cztery wieloryby.

Statek Hvalur 9, jest w drodze do portu z dwoma płetwalami i jest spodziewany w stacji wielorybniczej jeszcze dziś wieczorem. Wcześniej na miejsce przybył Hvalur 8, także z dwoma wielorybami.

Egill Aðalsteinsson

Zgodnie z informacjami agencji prasowej, obie łodzie wielorybnicze upolowały zwierzęta na podobnym obszarze, poza zatoką Faxaflóa, około 180 mil morskich od lądu. Z miejsca, gdzie polowano jest około osiemnastu godzin żeglugi do Hvalfjörður.

Tegoroczny sezon wielorybniczy rozpoczął się w środę 22 czerwca, kiedy statki wielorybnicze wypłynęły z portu w Reykjaviku. Pierwsze wieloryby złowiono w czwartek 23 czerwca.

Największy do tej pory wieloryb miał 21 metrów długości, czyli 69 stóp. Większość miała od 19 do 20 metrów, czyli od 62 do 65 stóp, a najmniejszy miał około 58 stóp, czyli prawie osiemnaście metrów.

Vilhjálmur Birgisson, prezes związków Verkalýðsfélag Akraness, w zeszłym tygodniu poinformował w liście do Vísir, że podczas ostatniego sezonu wielorybniczego latem 2018 roku, średnia pensja w zakładzie przetwórczym w Hvalfjörður wynosiła nieco ponad 1 mln ISK miesięcznie. Powiedział, że walczy o pracę w Hvalur, ponieważ potencjał zarobkowy jest znaczny.

Vilhjálmur dodał, że szczerze cieszy się z faktu, że wielorybnictwo jest teraz ponownie praktykowane u wybrzeży Islandii, ponieważ ma to bardzo pozytywny wpływ na całą społeczność w Akranes i okolicy.

„Ten wielki dochód z pewnością znajduje odzwierciedlenie w społeczeństwie, zarówno pod względem dochodów samorządów lokalnych, jak i handlu i usług”, powiedział Vilhjálmur.