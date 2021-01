Zbiórka pieniędzy dla rodziny tragicznie zmarłej Polki

Tragiczny wypadek na Fiordach Zachodnich, w wyniku, którego zginęła młoda Polka, mama 1,5 rocznego Mikołaja, doprowadził do zbiórki pieniędzy na pomoc rodzinie. W samochodzie, który w weekend wpadł do zatoki była młoda para z dzieckiem, Kamila, Tomasz i ich synek Mikołaj.

W wyniku poważnych obrażeń Kamila Majewska zmarła na oddziale intensywnej terapii, a lekarze walczą o życie dziecka.

Zbiórka pieniędzy ruszyła dziś na polskiej stronie pomagam.pl i na chwilę obecną zebrano tam już ponad 68 000 złotych, czyli prawie 2,5 mln koron.

Zgodnie z opisem organizatorki, zbiórka ma pomóc w pokryciu kosztów związanych z przyjazdem na Islandię rodziny, która jest w Polsce.

„Zbiórka ma na celu pomóc w pokryciu kosztów pobytu i najpotrzebniejszych wydatków. Każdy grosz, który zostanie będzie przekazany na wydatki związane z przewiezieniem ciała Kamili do Polski. Na ta chwilę liczy się to by jak najszybciej rodzina była przy Mikołaju i Tomku” informuje organizatorka zbiórki Sandra Stępkowska.