Afmælistónleikar á Ingólfstorgi

Árið 2012 hóf Guide to Iceland göngu sína sem lítið sprotafyrirtæki með það að sjónarmiði að koma tilvonandi ferðafólki í samband við hjálpsama heimamenn og er nú í samstarfi við yfir 2000 ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi. Guide To Iceland heyrir nú undir Travelshift sem er í óða önn að víkka sig út fyrir landsteinana. Má sem dæmi nefna að búið er að setja af stað Guide to the Philippines.

„Stóra verkefnið sem fyrirtækið tekur sér nú fyrir hendur er stofnun Guide to Europe, sem mun veita sams konar markaðstorg fyrir ferðaþjónustu og Guide to Iceland, en á töluvert stærri skala,“ segir í tilkynningu frá fyrirtækinu.

Í tilefni þess að Travelshift sé að setja á fót Guide to Europe verða dregnir tíu ferðavinningar til Evrópu fyrir viðstadda tónleikagesti.

Til þess að taka þátt þarf að fara á Facebook og skrá sig á viðburðinn. Sigurvegararnir verða svo dregnir úr potti á tónleikunum sjálfum.