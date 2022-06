Kynferðislegar fantasíur fólks um einhvern sem það þolir ekki nokkuð algengar

Metþátttaka í Spurningu vikunnar

Samkvæmt rannsókn frá árinu 2018 sem sálfræðingurinn Justin J. Lehmiller gerði fyrir bók sína Tell me what you want, segir einn af hverjum þremur hafa fantaserað um manneskju sem þau þola ekki.

Jafnframt kemur þar fram að gagnkynhneigðar konur séu ólíklegri til að hafa þessa tilhneigingu en rannsóknin, sem er bandarísk, náði til fjögurra þúsunda fullorðinna einstaklinga.

Makamál spurðu lesendur Vísis á dögunum hvort að þeir hafi laðast kynferðislega að einhverjum sem þau þola ekki en yfir átta þúsund manns tóku þátt í könnuninni, sem er metþátttaka í Spurningu vikunnar.

Lítill munur á svörum kynjanna

Samkvæmt niðurstöðunum segist rúmlega helmingur lesenda oft eða einstaka sinnum laðast að einhverjum sem þau þola ekki en lítill munur var á svörum kynjanna.

*Hér fyrir neðan má sjá nákvæmar niðurstöður úr könnuninni en vert er að taka það fram að kannanir Makamála eru ætlaðar til skemmtunar og til að vekja umræðu og athygli á ýmsum málefnum og því er að sjálfsögðu ekki hægt að bera þær saman við vísindalegar rannsóknir.

Niðurstöður*

Konur:



Já, oft - 24%



Já, einstaka sinnum - 36%



Nei, aldrei - 40%

Karlar:



Já, oft - 21%



Já, einstaka sinnum - 41%



Nei, aldrei - 38%

Kynsegin:



Já, oft - 29%



Já, einstaka sinnum 24%



Nei, aldrei - 47%

Afhverju?

Samkvæmt rannsókn Lehmiller kom einnig fram að tilhneigingin virðist vera algengari meðal karlmanna og kynsegin samfélagsins og tengist að einhverju leyti BDSM-hneigð. Þá sé það valdaleikurinn sem fólki finnist örvandi, bæði það að hafa einhver völd yfir manneskjunni sem það þolir ekki (sadismi) eða að manneskjan hafi völd yfir þeim (masókismi).

Ræturnar geti þó verið ólíkar og allavega og í sumum tilfellum sé það spennan og löngunin í að blanda saman einhverri nautn og sársauka en sálfræðingar hafa oft sagt að skilin á milli sterkra tilfinninga og kynferðislegrar örvunar geti verið óljós.