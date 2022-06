Nowe miejsce dla jajek z Djúpavogur

W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w pobliżu replik jajek islandzkich ptaków, które są dziełem sztuki znajdującym się w porcie w Djúpavogur, podjęto decyzję o ich przeniesieniu.

Słynne jajka wykonane przez Sigurðura Guðmundssona, zostaną przeniesione w inne miejsce nad zatoką. Decyzja taka została podjęta podczas spotkania burmistrza okręgu Múlaþings, Björna Ingimarssona i artysty Sigurðura Guðmundssona.

Tydzień temu w pobliżu wystawy gdzie znajdują się jajka, doszło do poważnego wypadku. Turysta został potrącony przez wózek widłowy i w wyniku obrażeń zmarł. Z powodu prac budowlanych, które są tam przeprowadzane zdjęto linę, która miała oddzielać ruch pieszych od drogi.

Oświadczenie biura Múlaþing mówi, że Björn i Sigurður żałują tragicznego wypadku, który przydarzył się w okolicy dzieła sztuki i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby coś takiego się nie powtórzyło.

„Jajka w Gleðivíku są jednym z najpopularniejszych dzieł plenerowych w kraju i co roku przyciągają one dziesiątki tysięcy odwiedzających, dlatego bardzo ważne jest udostępnienie tego dzieła turystom i innym gościom ze świata. Ważne jest wybranie nowego miejsca do ich wystawienia, które będzie zapewniało gościom bezpieczeństwo” informuje oświadczenie z biura burmistrza.

Dzieło sztuki składa się z replik 34 ptasich jaj wyciętych w kamieniu, które zostały wystawione w 2009 roku.