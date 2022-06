Stary Herfjólfur otrzymał nowe życie na Wyspach Owczych

Prom Herjólfur, który służył jako statek pasażerski dotarł na Wyspy Owcze gdzie będzie służył głównie jako statek towarowy.

Na stronie Kringvarp, podano informacje, że władze islandzkie podpisały umowę dzierżawy z instytucją państwową Wysp Owczych/ Strandfaraskip Landsins, która jest odpowiedzialna za transport publiczny.

Stary Herjólfur przybył na Wyspy Owcze w poniedziałek. Według strony internetowej Kringvarp, będzie on teraz pływał trasą Suðureysleið, z Þórshöfn do Suðurey.

Statek będzie przede wszystkim obsługiwał transport towarów, ale w razie potrzeby będzie także promem zastępczym dla pasażerów.

W grudniu zeszłego roku, w wiadomościach Stöð 2, dyskutowano o negocjacjach w sprawie wynajmu starego promu.

Jednak w pomimo dzierżawy, prom ten nadal będzie w razie potrzeby promem zapasowym, który będzie zastępował nowego Herjólfura pływającego obecnie na Vestmannaeyar.

Po tym jak nowy prom został oddany do użytku, rola starego promu była niewiadoma. Początkowo uważano, że będzie on mógł zastąpić prom Baldur, który pływa w Breiðafjörður, jednak Zarząd Dróg uważa, że nie jest to realna opcja na to.