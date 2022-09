Niezadowoleni z usług Icelandair

Przedstawiciele władz lokalnych z północnego-wschodu, wezmą dziś udział w spotkaniu z dyrektorem generalnym Icelandair, podczas którego zostanie on poproszony o wyjaśnienie częstych opóźnień i odwołań lotów krajowych linii lotniczych. Spotkanie odbędzie się w Akureyri.

W minionych miesiącach panowało duże niezadowolenie z lotów krajowych jakie oferuje Icelandair, co zostało dokładnie opisane w mediach.

Niedawno dwóch radnych z Akureyri napisało artykuł na stronie internetowej Akureyri.net, w którym argumentowali, że mieszkańcy i pracodawcy w okolicy odczuwają spadek zaufania do krajowych lotów Icelandair z powodu częstych odwołań lub opóźnień, które często są ogłaszane z niewielkim wyprzedzeniem.

Przedstawiciele władz miejskich Akureyri również wezwali do wyjaśnienia sprawy, a Bogi Nils Bogason, dyrektor generalny Icelandair, wypowie się w tym temacie podczas dzisiejszego spotkania.

Chce odnowić zaufanie

Bogi Nils spotka się z przedstawicielami samorządów wszystkich gmin należących do SSNE/ Związku Gmin Północnego-Wschodu, który to jest organizatorem spotkania.

Lára Halldóra Eiríksdóttir

„Sytuacja w ostatnim czasie jest bardzo zła i ludzie nie mogli liczyć na to, że będą mogli skorzystać z ważnych usług, które są poza tym obszarem” powiedziała Lára Halldóra Eiríksdóttir, przedstawicielka gminy w Akureyri i prezes zarządu SSNE.

Mówi, że ważne jest, aby odbudować zaufanie mieszkańców regionu do lotów krajowych, ponieważ wiele osób musi korzystać z usług dostępnych tylko w obszarze stolicy.

„Jest tak, że ludzie nie ufają tym usługom lub podróżują w innym czasie niż byłoby to odpowiednie, aby mieć czas na załatwienie wszystkiego, jeśli muszą iść do lekarza lub coś takiego. Ludzie stracili zaufanie i to nie jest dobre” komentowała sytuację z lotami krajowymi Lára Halldóra.

Dodała, że ma nadzieję, że spotkanie będzie miało pozytywny wpływ na krajowe usługi lotnicze Icelandair.

„Oczywiście pożądanym rezultatem jest to, że usługa w jakiś sposób się poprawi. Oczywiście wiadomo, że na spotkaniu Bogi omówi sytuację i wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione. To jest kilka lotów dziennie, na których nie można na polegać. Loty są anulowane bez uprzedzenia. Naszym celem jest po prostu lepsza usługa i bezpieczniejsze połączenie.”