"Krwawy" protest koło rezydencji rosyjskiego ambasadora

W południe, pod rezydencją rosyjskiego ambasadora w Islandii rozpoczęły się protesty, przeciwko wojnie na Ukrainie. Wiele osób biorących udział w proteście ubrało się na biało i pomalowało czerwoną farbą, która ma imitować krew. Nawiązuje to do rozlewu krwi, do którego dochodzi od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.

vísir/vilhelm

Każdego roku w Rosji, 9 maja świętuje się zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej w 1945 roku. W Moskwie i wielu częściach Rosji odbywają się duże uroczystości. Głównym wydarzeniem jest wielka parada i demonstracja wojskowa jaka odbywa się na moskiewskim Placu Czerwonym.

vísir/vilhelm

Z tej okazji odbywa się wiele protestów, między innymi tego ranka na ambasadora Rosji w Polsce wylano czerwoną farbę. Dokonano tego kiedy ambasador Siergiej Andiejew, próbował złożyć kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

Dziennikarka Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir, która znajdowała się w miejscu protestu koło rezydencji ambasadora na ulicy Túngötu w Vesturbær w Reykjavíku, powiedziała, że w okolicy było wielu funkcjonariuszy policji. W proteście brało udział wielu ludzi i niektórzy mieli na głowach plastikowe torby, aby zwrócić uwagę na przestępstwa seksualne rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.