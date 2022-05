Óvæntir tónleikar með Bono og The Edge í Kænugarði

Tónleikarnir komu verulega á óvart en söngvari hljómsveitarinnar er þekktur fyrir því að ljá hinum ýmsu málefnum rödd sína og stuðning. Bono sagði einfaldlega að á þessari stundu væri ekki til sá staður í heiminum sem þeir myndu frekar vera á en í hinni frábæru borg Kænugarði.

Á lestarstöðinni fluttu þeir bæði ábreiður og lög úr eigin safni á borð við Sunday bloody sunday, Desire og With or without you.

Á milli laga sagði söngvarinn:

„Úkraínumenn eru ekki aðeins að berjast fyrir sínu eigin frelsi heldur fyrir alla þá sem elska frelsi.“

„Við biðjum fyrir því að þið fáið að njóta friðar bráðlega“

Taras Topolya, söngvari hljómsveitarinnar Antytila flutti lagið Stand by me í dag en Taras og allir meðlimir hljómsveitarinnar hans gerðust hermenn þegar Rússar gerðu innrás því þeir vildu verja land og þjóð sína. EPA-EFE/OLEG PETRASYUK

Bono bauð söngvara hljómsveitarinnar Antytila, Taras Topolya, sem nú berst fyrir heimaland sinn í hernum, að synja með sér þegar bandið flutti ábreiðu af laginu Stand by me.

Í stað setningarinnar „stand by me“ var sungið hástöfum „stand by Ukraine“ eða „stöndum með Úkraínu.“