Oddvitaáskorunin: Hlustar mikið á ungar tónlistarkonur

Anna Sigríður Guðnadóttir leiðir lista Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Anna Sigríður er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ og hefur setið í bæjarstjórn frá árinu 2014.

„Mín hjartans mál í pólitíkinni eru gróskumikið skólastarf, bættur aðbúnaður skólanna og barnanna og stórefld stoðþjónusta inn í skólana okkar. Ég vil skipulag fyrir fólk ekki verktaka. Ég vil að mannréttindi allra séu virt í samfélagi sem skilur engan eftir, samfélagi með góða samvisku. Ég vil að umhverfis- og loftslagsmál séu fléttuð inn í allar ákvarðanir sem teknar eru á sveitarstjórnarstigi og að við mótum framtíðarstefnu um umhverfisvæna atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.

Samfylkingin er flokkur jafnaðarmanna og byggir allt sitt starf á grunngildum jafnaðarstefnunnar. Við viljum að Mosfellsbær sé góður staður til að búa á frá æsku til elliára, að búsetukostir séu fjölbreyttir og að bærinn uppfylli þarfir fólks fyrir þjónustu á öllum skeiðum lífsins. Við viljum fjölbreytt samfélag þar sem er pláss fyrir okkur öll og við styðjum hvert annað. Við viljum ábyrgt samfélag sem stendur vörð um almannahagsmuni og nýtir tækifærin með sjálfbærni og hagsmuni framtíðarkynslóða í huga.

Ég er stjórnsýslufræðingur og upplýsingafræðingur að mennt og starfa hjá Landspítalanum. Ég er gift Gylfa Dýrmundssyni, fyrrv. rannsóknarlögreglumanni við eigum 4 börn og 4 barnabörn og við höfum búið í Mosfellsbæ í 22 ár.“

Klippa: Oddvitaáskorun - Anna Sigríður Guðnadóttir

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Þar sem ég er stödd á björtum sumardegi , gróðurangan í loftinu og kyrrðin áþreifanleg.

Er eitthvað lítilvægt sem fer þó í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt að sé lagað?

Já það vantar fleiri ruslafötur, einfalt úrlausnarefni!

Hvert er þitt uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið?

Sumum finnst sérkennilegt að fólk hafi áhuga á pólitík.

Hver eru þín minnistæðustu samskipti við lögregluna?

Hef haft mikil og langavarandi samskipti við lögregluna, enda gift einum slíkum.

Hvað færðu þér á pizzu?

Gráðaost, rauðlauk, döðlur, sveppi og klettasalat

Hvaða lag peppar þig mest?

Fer alveg eftir stemmningunni hverju sinni. Gæti verið All day and all of the night með Kinks, Every breath you take með Police, God save the queen með Sex Pistols, Dancing Queen með Abba og svo auðvitað Evrópusöngurinn Óðurinn til gleðinnar.

Hvað getur þú tekið margar armbeygjur?

Með eða án glass í hendi?

Göngutúr eða skokk?

Göngutúr.

Uppáhalds brandari?

Man bara aldrei neina brandara, því miður.

Hvað er þitt draumafríi?

Ferð í Serengeti þjóðgarðinn í Tanzaníu.

Hvort fannst þér 2020 eða 2021 vera verra ár?

Bæði verri.

Uppáhalds tónlistarmaður?

Smekkur minn á tónlist er svo fjölbreyttur og fer svo mikið eftir stemmningunni að ég get ekki tekið einn út. Þessa dagana hef ég gaman af að hlusta á ungar íslenskar tónlistarkonur eins og GDRN, Bríeti, og Laufey Lín svo einhverjar séu nefndar.

Hvað er það skrýtnasta sem þú manst eftir að hafa gert?

Lífið sjálft er skrýtið og skemmtilegt.

Ef það væri gerð kvikmynd um ævi þína, hver ætti að leika þig? Má vera íslenskur eða útlenskur.

Steinunn Ólina Þorsteinsdóttir

Hefur þú verið í verbúð?

Já eitt sumar.

Áhrifamesta kvikmyndin?

Schindler‘s Llist.

Áttu eftir að sakna Nágranna?

Er einhver af nágrönnum mínum að flytja?

Ef þú yrðir að flytja úr þínu sveitarfélagi, hvert myndir þú helst vilja fara?

Ég væri til í að prófa að búa á Ísafirði.

Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

Power of Love, Celine Dion.